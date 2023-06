Trattativa avviata: la Juventus lo strappa al Psg

Trattativa avviata, il centravanti potrebbe tornare in Italia: non rientra più nei piani della società e tra un anno andrà in scadenza.

Nessuno parli di ridimensionamento. Le ambizioni della Juventus continueranno ad essere le stesse. Tornare a vincere dopo due anni di digiuno è la priorità, anche per cancellare definitivamente una stagione che di strascichi è destinata a lasciarne parecchi. Ma il nuovo ciclo bianconero dovrà partire all’insegna della sostenibilità.

Del resto, senza la Champions League la Signora non può certo fare dei voli pindarici. Né pretendere di voler trattenere per forza alcuni giocatori, che la coppa dalle grandi orecchie la vogliono giocare eccome. Se prima non si vende, insomma, non si potrà comprare bene. In alternativa bisognerà accontentarsi delle cosiddette soluzioni low cost, ma che riguardano comunque giocatori che ben si sposano con il progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese, ad esempio, Dusan Vlahovic non è incedibile. L’attaccante serbo, in questo momento nuovamente alle prese con la pubalgia – non ha potuto rispondere alla chiamata della sua nazionale per le qualificazioni europee – potrebbe partire se arrivasse un’offerta importante. Sia dalla Spagna che dalla Premier League.

Trattativa avviata, i bianconeri virano su Icardi

Se l’ex centravanti della Fiorentina dovesse fare le valigie e salutare Torino dopo appena una stagione e mezza, la Juventus non si farà trovare impreparata. Secondo l’edizione odierna de Il Giornale, in cima alla lista dei possibili sostituti ci sarebbe Mauro Icardi.

Sì, è tornato d’attualità il nome dell’ex attaccante dell’Inter, che ha trascorso l’ultima stagione in riva al Bosforo al Galatasaray. Il suo cartellino è di proprietà del Psg, è sotto contratto fino alla prossima estate e percepisce uno stipendio di 7 milioni all’anno più bonus. È praticamente scontato che non resterà a Parigi: non è più nei piani dei campioni di Francia, che stanno per arruolare Luis Enrique come allenatore. Un ritorno in Serie A, dove Icardi ha lasciato un ottimo ricordo, è da prendere in considerazione.