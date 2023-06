Calciomercato Juventus, l’ex Roma pianifica l’assalto: 60 milioni per Chiesa

Calciomercato Juventus, la Premier League continua a fare la spesa in Serie A: per l’ex Fiorentina fanno sul serio.

La Premier League è già l’indiscussa protagonista della sessione estiva di calciomercato che si prepara ad aprire i battenti.

Non sono solo i club più prestigiosi e più conosciuti a fare la voce grossa. Ma anche quelli cosiddetti “medi”, che nei prossimi anni vorrebbero provare ad entrare nell’élite del calcio europeo. Uno di queste è certamente il Newcastle. Grazie alle illimitate disponibilità economiche del fondo saudita Pif che dall’ottobre 2021 ha rilevato il club, è passato in poco tempo dal lottare per evitare la retrocessione alla qualificazione in Champions League. I Magpies hanno appena messo a segno uno dei colpi più importanti, che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore. Sandro Tonali, il giovane centrocampista del Milan che sembrava avere tutte le caratteristiche per diventare una bandiera rossonera, presto partirà per il nord dell’Inghilterra, pronto ad indossare i colori bianconeri.

Calciomercato Juventus, Monchi vuole portare Chiesa all’Aston Villa

Neppure le più importanti società di Serie A, insomma, possono pensare di competere con quelle d’oltremanica, destinate sempre di più a fare la parte del leone.

Sogna in grande anche l’Aston Villa, che quest’anno ha riconquistato l’Europa grazie ad uno strepitoso girone di ritorno. Il segreto è stato affidarsi ad un tecnico validissimo come Unai Emery, praticamente “acquistato” dal Villarreal lo scorso novembre. Con l’ex allenatore di Psg e Arsenal la musica è cambiata: i Villans hanno recuperato posizioni su posizioni, centrando quel settimo posto che significa Conference League. Un buon punto di partenza per raggiungere traguardi più prestigiosi. Emery è stato appena raggiunto da Monchi, suo direttore sportivo ai tempi del Siviglia. L’ex dirigente della Roma sbarca dunque in Premier League: stando a quanto riporta il portale iberico Fichajes.net, uno dei primi obiettivi dell’Aston Villa potrebbe essere Federico Chiesa, valutato intorno ai 60 milioni di euro dalla Juventus. Se dovesse arrivare un’offerta simile i bianconeri potrebbero lasciarlo partire.