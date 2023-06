Juventus, fumata bianca vicina: si sblocca nella prossima settimana

C’è ancora tanto lavoro da fare da parte della dirigenza affinché la Juventus possa essere protagonista nella prossima stagione.

I bianconeri vogliono dare un taglio netto al passato e guardare avanti con maggiore ottimismo, puntando alla conquista di quello scudetto che ormai manca da troppo tempo all’ombra della Mole. Certamente la concorrenza non mancherà.

Tutte le squadre di prima fascia della serie A infatti si stanno già muovendo sul mercato per rinforzare la loro squadra. La Juventus in ogni caso non è da meno. I bianconeri hanno già messo a segno qualche operazione in questo mese di giugno ma le più importanti sono chiaramente attese nelle prossime settimane. Quando alla corte dell’allenatore Massimiliano Allegri sono attesi quegli elementi in grado di aprire un nuovo ciclo vincente e soddisfare le esigenze di una tifoseria che si aspetta molto dopo l’ultima tribolata stagione. Servirà una rosa ampia e completa in tutti i reparti.

Juventus, Giuntoli in arrivo: le prime mosse del ds

Prima di tutto però servirà la figura del nuovo direttore sportivo e negli ultimi giorni sembra avvicinarsi la fumata bianca con Cristiano Giuntoli del Napoli. La Gazzetta dello Sport spiega che nel corso della prossima settimana dovrebbe arrivare l’accordo che libererà il dirigente dagli impegni con i partenopei prima della scadenza del suo naturale contratto, fissata a giugno 2024.

Una soluzione che consentirà a De Laurentiis di ottenere un risparmio di circa 4 milioni e alla Juve di avere un uomo chiamato a sbrigare le trattative più calde dell’estate. Prima di operare in entrata bisogna guardare al rinnovo di Rabiot e alle possibili cessioni di Vlahovic e Chiesa (molto appetiti all’estero) che potrebbero portare a Torino un vero e proprio tesoro. Dai loro addii dipenderanno le entrate, con la Juventus che continua a rimanere “sul pezzo” per quanto riguarda Milinkovic-Savic e non abbandona la pista Zaniolo.