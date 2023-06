Via Bremer: il nuovo gigante della Juve arriva da Madrid

Cancellare al più presto il passato recente e tuffarsi nella nuova stagione adesso è diventato l’obiettivo primario della Juventus.

Il settimo posto arrivato in campionato a causa della penalizzazione subita non consentirà alla formazione di Allegri di giocare nella prossima edizione della Champions League. Ma ci sarà una serie A nella quale essere protagonisti dopo l’ultima altalenante stagione.

La missione della Juventus sarà quella di riuscire a tornare al primo posto della graduatoria. Per farlo il tecnico Massimiliano Allegri avrà bisogno di una rosa ampia e con ricambi di qualità, che possa affrontare nel migliore dei modi tutti gli impegni che attendono i bianconeri. Per questo motivo la dirigenza è ormai al lavoro da tempo per farsi che a Torino possano arrivare quei giocatori adatti alle idee di gioco dell’allenatore livornese. Qualche operazione di mercato è già stata messa a segno, ma le più importanti sono attese nel corso delle prossime settimane.

Juventus, se parte Bremer fari su Hermoso dell’Atletico

Attenzione però a quanto può avvenire in difesa. Non è un mistero che la Juventus sia pronta a prendere in considerazione delle offerte irrinunciabili e una di queste potrebbe arrivare per il centrale brasiliano Bremer. Che sarebbe finito nel mirino del Tottenham, con gli Spurs pronti a mettere sul piatto la bellezza di 50 milioni di euro. Una somma che potrebbe portare alla sua partenza, con i bianconeri che a quel punto dovrebbero trovare presto una alternativa di livello.

I rumors spagnoli parlano di una Juve che adesso non è interessata solo a Pau Torres del Villarreal, nome accostato ormai da mesi. Il nuovo obiettivo sarebbe Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid di 28 anni. Elemento di provata esperienza che potrebbe essere chiamato presto a guidare il pacchetto arretrato dei bianconeri. Rimane però da capire quale potrebbe essere la formula giusta per portarlo a Torino.