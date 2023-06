Dal nerazzurro al bianconero: firma subito con la Juve

Dal nerazzurro al bianconero, in arrivo il secondo colpo di mercato della Juventus: la trattativa sta per decollare.

Un Timothy sta per sbarcare a Torino e diventare il nuovo esterno bianconero, ma potrebbe non essere l’unico. Sono le due fasce, infatti, il chiodo fisso dei dirigenti della Juventus.

Il nuovo padrone della corsia destra sarà presto lo statunitense Weah, classe 2000, figlio del Pallone d’oro George, indimenticato attaccante del Milan negli anni ’90 e bomber implacabile in Serie A. Toccherà a lui prendere il posto di Juan Cuadrado, la cui esperienza bianconera sembra ormai arrivata agli sgoccioli. In arrivo dal Lille per circa 12 milioni di euro, si tratta di un giocatore con ampi margini di miglioramento, che garantisce la duttilità di cui ha bisogno Massimiliano Allegri in quella zona di campo. La sua velocità gli consente di giocare spesso a tutta fascia, di sacrificarsi anche in fase di non possesso. In Francia ha dimostrato di poterci riuscire, nonostante fino ad un anno fa il suo ruolo fosse quello di esterno d’attacco oppure di seconda punta. È lui dunque il primo colpo di mercato della Juventus, che potrebbe chiudere già nella prossima settimana.

Dal nerazzurro al bianconero, l’ex Atalanta Castagne sempre più vicino

La Signora, tuttavia, ha bisogno di alternative su quella fascia, rimasta completamente sguarnita anche per via dell’addio di Angel Di Maria, andato via dopo un solo anno.

Si sta valutando anche una soluzione interna, come ad esempio la permanenza di Andrea Cambiaso, reduce dal prestito a Bologna. Ma il nome caldo, in questi giorni, è guarda caso un altro Timothy: stiamo parlando di Castagne, in uscita dal Leicester appena retrocesso in Championship, al termine di un’annata disastrosa. L’esterno belga tornerebbe molto volentieri in Italia, dove ha già giocato con la maglia nerazzurra dell’Atalanta. Indiscrezione confermata anche dall’esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato un fotomontaggio di Castagne con la divisa bianconera, con tanto di clessidra. Come a dire che il trasferimento è ormai a un passo.