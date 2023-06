Calciomercato Juventus, accordo quinquennale: Spint per la firma

I giochi sono fatti, adesso c’è già l’accordo quinquennale in attesa della firma sul suo nuovo contratto tutto bianconero.

Les jeux sont faits. Il nuovo dirigente è pronto a sbarcare a Torino per mettere la firma sul nuovo contratto con lo dovrebbe legare in bianconero per almeno cinque anni. L’accordo tra le parti è già stato trovato da tempo e adesso si attende soltanto il via vai dal suo ormai ex presidente.

L’arrivo di Cristiano Giuntoli è ormai prossimo. Son ore decisive e la Juventus rischia di risolvere tutto già entro la fine del mese, cioè entro il 30 giugno. Come sappiamo, infatti, il direttore sportivo si sta liberando dal suo precedente contratto con il Napoli e la Juventus lo starebbe già aspettando proprio, già, per il mercato che per la prossima stagione sarà cruciale.

Giuntoli sta arrivando: La Juve spera di averlo già per la fine del mese

La Juventus ha già l’accordo e lo aspetta già a fine mese, diversamente, in caso di mancato ‘rilascio’ con il presidente del Napoli, De Laurentis, nonostante l’accordo di Giuntoli già avuto con la Juventus, la società bianconera dovrebbe, soltanto in questa eventualità, chiedere una delega alla FIGC in base ai nuovi regolamenti che hanno attuato proprio in Serie A.

Anche se, proprio dall’ambiente bianconero, c’è grande fiducia sul compimento dell’operazione già in tempi celeri, cioè proprio per la fine del mese. Lo stesso direttore sportivo Giuntoli starebbe provando a spingere affinché questa operazione venga chiusa proprio nei prossimi giorni, per trovare un accordo definitivo con il presidente De Laurentis che però starebbe ancora temporeggiando sulla questione. Le ore però sono molto calde, soprattutto sul mercato, e, dunque, l’ottimismo, nonostante tutto, c’è. I tifosi aspettano impazienti il nuovo direttore sportivo con la speranza, anche, di un colpo importante magari proprio quel ‘sergente’ che continua ad aleggiare nei radar bianconeri.