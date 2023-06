‘Sacrificio’ Juventus, Miretti pedina di scambio: affare in Serie A

La Juventus libera Fabio Miretti solo in prestito ma potrebbe sfruttarlo per arrivare a un gioiello della Serie A

La Juventus non intende cedere i suoi pezzi pregiati, in particolari i giovani della Next Gen che ha coltivato con tanta cura.

Da Nicolò Fagioli a Samuel Iling-Junior e Matias Soulé ma anche Fabio Miretti che è considerato uno dei gioielli del presente e uno dei punti di riferimento per il futuro del club. Un patrimonio da coltivare nel tempo, come sta già accadendo da due anni a questa parte. Nonostante le diverse richieste arrivate in queste settimane, una su tutte quel del Genoa, la Juventus fino a questo momento non ha aperto alla cessione del centrocampista classe 2003. La sensazione, però, è che alla fine i bianconeri potrebbero aprire a una soluzione in prestito, magari inserendolo in un affare più in grande che comprende anche altri profili. Ecco perché in ottica prestito, non è escluso che Miretti possa rientrare nell’affare con l’Empoli per arrivare a Fabiano Parisi.

La Juventus è sule tracce del terzino sinistro classe 2000 da diverso tempo e spera di poter mandare in porto la trattativa col club toscano.

Parisi andrebbe a raccogliere le eredità di Alex Sandro che ormai sembra pronto a lasciare Torino. Il giovane terzino dell’U21 ha dimostrato di avere la stoffa per poter essere protagonista in Serie A e questa volta potrebbe arrivare il grande salto in un big. Miretti diventerebbe una pedina da poter sfruttare per arrivare a Parisi, in quanto l’Empoli è alla ricerca di un nuovo centrocampista. Per il classe 2003 sarebbe una bella opportunità di crescita, in uno dei club italiani che più si è distinto negli ultimi anni nella costruzione di giovani di livello e quasi sempre centrocampisti: da Zielinski a Bennacer, Krunic, Asllani, tutti approdati in grandi club italiani. Un trampolino di lancio che potrebbe consentire a Miretti di tornare alla Juventus con un bagaglio diverso, prendendo definitivamente le redini del centrocampo. Di contro la Juve potrebbe abbassare le pretese dell’Empoli per Fabiano Parisi che andrebbe a occupare una zona ad oggi scoperta per Allegri.