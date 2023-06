Perdi tre e prendi uno: Milinkovic Savic-Juventus, ore bollenti

Calciomercato Juventus, tre elementi in uscita per prendere Milinkovic Savic: ore bollenti sul fronte laziale per i bianconeri

Deve cedere tre elementi in uscita per prendere Milinkovic Savic la Juventus. Tre esuberi che ormai non fanno più parte del progetto bianconero e che presto potrebbero lasciare, prendere altre vie, così com’è stato la scorsa stagione.

Riuscendo a piazzare il trittico – ma forse basta anche uno – allora il laziale, in scadenza di contratto il prossimo giugno, sarebbe molto più vicino, perché ci sarebbero le risorse finanziarie per cercare di raggiungere la cifra che chiede Lotito per il suo giocatore. TuttoSport in edicola questa mattina fa un quadro di quello che potrebbe essere: adesso in casa bianconera ci sono tre centrocampisti che si cercherà di cedere in tutti i modi. Zakaria, Arthur e McKennie. Tre esuberi, come detto. Tre elementi che devono per forza di cose cambiare aria. E lo sanno anche loro. Il tempo alla Continassa è finito.

Calciomercato Juventus, le mosse per Milinkovic

Su Zakaria si è mosso il West Ham che ha messo sul piatto 18milioni di euro. Soldi freschi che la Juve potrebbe anche accettare e avvicinare sensibilmente Milinkovic Savic. Poi sarà il turno degli altri comunque, con Arthur che potrebbe tornare anche lui in Premier League dove con il Liverpool tutto ha fatto tranne che farsi rimpiangere, e McKennie, l’americano, che interessa in Turchia.

Ci sono pochi dubbi che il Sergente sia l’elemento messo nel mirino in questa sessione di mercato e che sia diventato in poco tempo l’obiettivo numero uno della Vecchia Signora. Un obiettivo da prendere a tutti i costi dopo anni di corteggiamento che mai hanno portato alla chiusura dell’operazione. Un’operazione che forse adesso è arrivata a quel punto giusto. Sì, per il laziale sono ore bollenti davvero.