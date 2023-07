Colpo nerazzurro, Juventus in ginocchio: offerta da 58 milioni di euro

La Juventus è in ginocchio: offerta lampo di 58 milioni di euro dalla Premier League. I bianconeri sono spalle al muro

La Juventus rischia di perdere definitivamente la possibilità di avvicinarsi a uno dei grandi obiettivi di calciomercato.

Qualora dovesse partire Dusan Vlahovic, uno degli obiettivi ormai dichiarati della Juventus è Rasmus Hojlund. Il centravanti danese classe 2003 ha stregato la Serie A da quando è arrivato. Grazie ad un’ambiente molto propenso alla crescita dei giovani come quello dell’Atalanta, Hojlund è riuscito a prendere subito confidenza con il calcio italiano e con gli schemi di Gian Piero Gasperini. Il gioiello nativo di Copenhagen ha collezionato 9 gol e 4 assist alla sua prima stagione in Serie A, toccando quota 10 reti complessive contando il gol in Coppa Italia. Anche con la Danimarca ha stupito tutti, siglando 5 reti a distanza di pochi giorni in due partite di qualificazioni a Euro2024. Un centravanti tecnico ma anche straordinariamente rapido e fisico. Un ragazzo che ha tutto per essere tra i migliori e che ha sfruttato perfettamente l’occasione che l’Atalanta gli ha dato, tanto da diventare l’oggetto del desiderio di molti club italiani e non solo.

Il Manchester United offre 58 milioni per Hojlund: addio Juventus

La Juventus sta monitorando Hojlund ormai da tempo ma l’Atalanta è bottega cara e non intende fare sconti per il suo giovane bomber.

L’ostacolo principale riguarda proprio il prezzo del cartellino dell’attaccante che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Ma adesso i bianconeri rischiano di rimanere fuori dalla corsa, alla luce dell’inserimento a gamba tesa di una big di Premier League. Si tratta del Manchester United che da una parte sta per strappare Andre Onana all’Inter per annunciare il nuovo portiere, dall’altra è a caccia di un nuovo centravanti e sembra aver puntato in maniera netta Rasmus Hojlund. Fino a poco tempo fa i Red Devils erano sulle tracce anche di Dusan Vlahovic, così come di Victor Osimhen. Il nigeriano, però, si avvicina sempre di più al rinnovo col Napoli e il serbo non convince fino in fondo. Ecco perché il club inglese ha virato sul centravanti dell’Atalanta. Secondo quanto riportato dal ‘Telegraph’, il Manchester United è pronto a lanciare un’offerta di 50 milioni di sterline per Hojlund. Una notizia che manda fuori gioco la Juventus e probabilmente mette la parola fine sulle possibilità di arrivare al gioiello della Dea.