Calciomercato Juventus, il centrocampista ha detto sì: fumata bianca vicina

Il centrocampista ha detto sì alla proposta: fumata bianca ad un passo per la Juventus

Dopo aver accolto Timothy Weah nei giorni scorsi, il calciomercato della Juventus si sta concentrando sulle operazioni in uscita.

Il primo step è quello di piazzare i giocatori di ritorno dai prestiti che potrebbero permettere al club di fare cassa e sbloccare definitivamente il mercato in entrata. Solo così potrà davvero iniziare la rifondazione della squadra di Massimiliano Allegri. Le maxi cessioni potrebbero riguardare Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, i due nomi più desiderati in casa bianconera. La Juventus, però, spera di trattenerli, a meno di clamorose offerte dalla Premier League. La monetizzazione partirà con le cessioni dei vari McKennie, Arthur, Zakaria che non rientrano nel progetto bianconero della prossima stagione. La Juventus, infatti, sta per chiudere la prima cessione concreta del proprio mercato. Una mossa che potrebbe già dare il via al processo di ricostruzione che ha in mente la società, in concomitanza con l’arrivo di Cristiano Giuntoli.

Juventus, Zakaria ha accettato la proposta del West Ham: verso la fumata bianca

La notizia era nell’aria e oggi è arrivata la conferma da ’90min Football’. Denis Zakaria ha detto sì al West Ham, accettando la proposta del club inglese.

Adesso mancano gli ultimi dettagli tra i due club per ufficializzare l’affare ma la fumata bianca ormai è questione di ore. Il West Ham ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. La Juventus parte da una richiesta di 25 ma la sensazione è che a breve le parti possano trovare un punto d’incontro definitivo. L’obiettivo dei bianconeri è quello di piazzare tutti i giocatori di ritorno dai prestiti, tra cui proprio Zakaria, ma anche Arthur e McKennie. Il centrocampista svizzero sembra il primo ad aver trovato una nuova destinazione. Di fatto tornerà in Premier League dopo l’esperienza decisamente in ombra al Chelsea. La Vecchia Signora si prepara a incassare un bel bottino che potrebbe servire per tentare l’assalto concreto a Sergej Milinkovic-Savic, primo obiettivo a centrocampo.