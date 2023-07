Calciomercato Juventus, la formula è quella giusta: ritorno lampo

La Juventus vuole portare a termine l’affare: possibile ritorno in Premier League per il centrocampista

Il mercato in uscita della Juventus si sta muovendo in maniera concreta e sta arrivando a un punto di svolta.

I bianconeri hanno ufficializzato l’arrivo di Cristiano Giuntoli che avrà il compito di portare avanti la ricostruzione della squadra di Massimiliano Allegri. Prima di focalizzarsi completamente sulle entrate, serve fare cassa con le uscite. La Juventus sta per chiudere l’affare con il West Ham per la cessione di Denis Zakaria. Il club inglese ha offerto 18 milioni di euro ai bianconeri che, però, spingono per chiudere l’affare a 25 milioni. La sensazione è che nelle prossime ore le parti possano arrivare ad un’intesa. Quella di Zakaria, però, non è l’unica cessione ormai in dirittura d’arrivo. Anche un altro calciatore potrebbe tornare in Premier League.

Juventus, l’Aston Villa torna su McKennie: altra cessione in vista

Anche un altro centrocampista potrebbe lasciare Torino per tornare in Premier League. Si tratta di Weston McKennie, di ritorno dal prestito al Leeds United.

La Juventus non lo considera parte integrante del progetto tecnico e sta aspettando l’offerta giusta per lasciarlo andare. Come riportato da ‘Caughtoffside’, l’Aston Villa sarebbe nuovamente sulle tracce del centrocampista statunitense che a gennaio aveva già respinto il club di Birmingham che si era fatto avanti. Adesso l’agente dell’ex Schalke 04 è tornato a considerare la possibilità ed è nuovamente in contatto con i dirigenti dell’Aston Villa. L’entourage del giocatore vuole esplorare fino in fondo la possibilità di riportare il calciatore americano in Inghilterra, in quanto alla Juve non sembra esserci spazio per un suo reinserimento. Su McKennie è forte anche l’interesse di un club tedesco. Negli ultimi giorni, infatti, si è palesato anche il Borussia Dortmund che è sulle tracce dello statunitense e sta valutando la fattibilità dell’operazione. Di recente i corteggiamenti per il centrocampista sono arrivati anche dalla Turchia, in particolare dal Galatasaray ma con il nuovo inserimento dell’Aston Villa la situazione potrebbe definitivamente ribaltarsi. McKennie potrebbe dare priorità a un nuovo ritorno in Premier League rispetto alle altre due opzioni.