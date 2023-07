Non solo David, la Juventus ne prende un altro: Milan al tappeto

Non solo Jonathan David, la Juventus monitora anche un altro bomber per sostituire l’eventuale partenza di Vlahovic

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Cristiano Giuntoli dopo settimane di tira e molla tra il direttore sportivo e il patron del Napoli, Aurelio Del Laurentiis.

Un’operazione che si sarebbe potuta concretizzare decisamente prima ma che darà il via al nuovo ciclo della Juventus. I bianconeri hanno già ufficializzato Timothy Weah e sono riusciti a trattenere Adrien Rabiot per un’altra stagione. Adesso la priorità è quella di dedicarsi alle cessioni ma intanto la società sta valutando diversi nomi per l’attacco per colmare l’eventuale partenza di Dusan Vlahovic.

Juventus, spunta anche Okafor per il dopo Vlahovic: operazione low-cost

Con l’approdo ormai sempre più vicino di Rasmus Hojlund al Manchester United, il primo nome per l’eventuale sostituto di Dusan Vlahovi diventa Jonathan David, classe 2000 del Lille.

La Juventus, però, sta sondando il terreno anche per altri giovani attaccanti. Secondo il giornalista Rudy Galetti, uno di quelli che più ha attirato la dirigenza è il classe 2000 svizzero, Noah Okafor. Centravanti dell’RB Salisburgo, è uno dei profili più interessanti nel panorama europeo in rapporto all’età. Nell’ultima stagione di Bundesliga austriaca ha collezionato 7 gol e 3 assist in 21 presenze, siglando ance 3 reti in 6 gare di Champions League. L’ex Basilea ha un contratto in scadenza a giungo 2024 col Salisburgo che sta valutando l’ipotesi di venderlo in questa sessione di mercato per fare cassa. Il club austriaco, però, vuole recuperare almeno l’investimento fatto nel 2020 di 11 milioni di euro. Difficilmente, quindi, scenderà sotto quella cifra, nonostante Okafor sia a un anno dalla scadenza. Vista la situazione contrattuale i bianconeri potrebbero approfittarne, prelevandolo a un prezzo decisamente favorevole rispetto al suo reale valore di mercato. Il 23enne svizzero è nel mirino della Juventus e le sue caratteristiche rispecchiano il profilo che il club sta cercando. Una corsia parallela a Jonathan David ma difficilmente conciliabile. Di fatto l’arrivo di uno escluderà l’altro.