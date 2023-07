Juventus al traguardo: incasso da 25 milioni di euro

La fumata bianca ormai è vicina ma c’è ancora distanza tra le parti: la Juventus tenta l’affare da 25 milioni

Con l’ufficialità tanto attesa dell’arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juventus adesso può focalizzarsi sul mercato in maniera più centrata.

Il direttore sportivo ex Napoli sarà affiancato da Giovanni Manna e dovrà costruire il nuovo ciclo della Juventus, partendo dai punti fermi della scorsa stagione come Rabiot, Kostic, Bremer, ma anche i giovani che si sono fatti trovare pronti pur arrivando dalla Next Gen. I bianconeri hanno diversi obiettivi di mercato nel mirino ma devono fare i conti con la situazione economica del club che ha bisogno anche di fare cassa. Prima di nuove entrate, quindi servirà piazzare qualche cessione e Giuntoli è chiamato a gestire questa situazione. Tra le pedine da poter utilizzare per creare un gruzzoletto, ci sono McKennie, Arthur e Zakaria. Proprio sullo svizzero la situazione è molto calda in queste ultime ore.

Juventus, 25 milioni per cedere Zakaria: fumata bianca vicina col West Ham

Il West Ham continua a spingere per Denis Zakaria e prova a trovare l’intesa definitiva con la Juventus sulla cifra del trasferiemento.

Gli ‘Hammers’ hanno tentato una proposta per un prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro. Il centrocampista svizzero, però, è richiesto anche da altri club e la Juventus non vuole scendere sotto la richiesta di 25 milioni di euro, come sottolinea Ignazio Genuardi. La sensazione, però, è che i bianconeri possano accettare una soluzione intermedia a circa 20 milioni. La trattativa negli ultimi giorni è decollata ed è comunque sui giusti binari. Resta da colmare questa piccola distanza sulla cifra, prima della fumata bianca. Nelle prossime ore potrebbe già arrivare l’accordo definitivo per il ritorno di Zakaria in Inghilterra. Nel calciomercato, però, tutto può succedere e le prossime ore saranno decisive per capire che andamento prenderà l’asse Juventus-Aston Villa. La Vecchia Signora si augura che tutto vada per il verso giusto, così da incassare la cifra per poter sbloccare il mercato in entrata e poter ingaggiare un nuovo profilo a centrocampo.