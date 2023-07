Calciomercato, sirene inglesi per l’obiettivo bianconero: pronti 18 milioni

Calciomercato, la concorrenza è parecchia sul calciatore che presto potrebbe fare le valigie e lasciare la Germania.

La parola “incedibile” al momento non fa parte del vocabolario della Juventus. Nel senso che nella rosa a disposizione di Massimiliano Allegri non ci sono giocatori per i quali la società bianconera rifiuterebbe qualsiasi tipo di offerta.

Neppure Federico Chiesa rientra in questa lista speciale, neppure Dusan Vlahovic, due degli acquisti più onerosi effettuati dalla Signora negli ultimi anni. Nessuno può sentirsi “al sicuro” dopo una stagione deludente sotto diversi aspetti. Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera, è stato ufficializzato solamente da qualche giorno ma dovrà agire in fretta. Se la Juventus vuole comprare, ha prima bisogno di cedere e dunque sfoltire. Nessun intoccabile, quindi. Anzi, il mercato potrebbe decollare proprio quando l’ex direttore sportivo del Napoli riuscirà a chiudere i primi colpi in uscita. L’esperienza napolitana, del resto, gli ha insegnato che in alcuni casi anche privandosi dei cosiddetti pezzi pregiati si può arrivare a costruire una squadra competitiva, investendo bene e con un criterio ben preciso i soldi che arrivano dalle cessioni.

Calciomercato, il Nottingham Forest su Mavropanos

Giuntoli ascolterà anche le eventuali offerte che perverranno per Gleison Bremer, centrale brasiliano acquistato dal Torino la scorsa estate per circa 40 milioni.

In Inghilterra le prestazione del nazionale verdeoro non sono passate inosservate. E non è escluso che entro la fine della sessione estiva del calciomercato qualche società della Premier League possa bussare alla porta della sede bianconera. Uno dei possibili sostituti potrebbe essere Konstantinos Mavropanos, nelle ultime ore accostato alla Juventus. Il centrale dello Stoccarda lascerà quasi sicuramente la Germania ed il fatto che i tedeschi abbiano praticamente chiuso per Djiku dello Strasburgo significa che con ogni probabilità l’ellenico farà le valigie. La Juve però dovrà fare attenzione alla concorrenza del Nottingham Forest che, come riporta Tuttojuve.com, sarebbe pronto a mettere sul piatto 18 milioni.