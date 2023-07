“Scartato” da Allegri, raggiunge De Zerbi: Juventus all’incasso

“Scartato” da Allegri, ritorno immediato in Premier League per l’esubero che non rientra più nei piani del tecnico.

Tra poco più di un mese la Premier League riaprirà i battenti. È come al solito uno dei primi top campionati a farlo. Il massimo campionato inglese, che lo scorso maggio ha visto trionfare per la terza volta di fila il Manchester City di Pep Guardiola – i Citizens hanno poi realizzato il mitico Treble, in precedenza riuscito solamente ai cugini del Manchester City – ricomincerà il 12 agosto, con una settimana di anticipo rispetto alla nostra Serie A.

Una delle squadre più attenzionate, quest’anno, sarà il Brighton di Roberto De Zerbi, la più grande sorpresa dell’ultima Premier. Il tecnico italiano, subentrato lo scorso settembre a Graham Potter, ha sorpreso tutti, portando i Seagulls in Europa per la prima volta nella loro storia. La proprietà oggi è al lavoro per allestire una rosa ancora più competitiva, visto che oltre al campionato il Brighton dovrà far fronte agli impegni di Europa League. Servirà dunque allungare il più possibile la panchina, come si dice in gergo: l’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar Donetsk in tal senso sembra avere le idee chiare. Ed ha consigliato ai suoi dirigenti di guardare anche in Serie A, torneo che De Zerbi conosce molto bene.

“Scartato” da Allegri, il Brighton punta McKennie

Il reparto da rinforzare è sicuramente il centrocampo, rimasto orfano di Alexis Mac Allister, ceduto ad inizio giugno al Liverpool. In compenso è arrivato l’attaccante Joao Pedro dal Watford, oltre al giovane portiere Verbruggen, acquistato per 20 milioni dall’Anderlecht.

Secondo la Gazzetta dello Sport, un altro obiettivo del Brighton è Weston McKennie, ormai in uscita dalla Juventus. Il centrocampista statunitense, rientrato dal prestito al Leeds – i Whites sono retrocessi in Championship – a Torino è un esubero a tutti gli effetti. E potrebbe far immediatamente ritorno in Premier League. Per ora si è trattato solamente di un sondaggio, ma nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo.