15 milioni più bonus: le mani della Juventus sul pupillo di Allegri

15 milioni più bonus, arrivano conferme dalla Spagna: il tecnico livornese è uno dei suoi sponsor principali.

Cristiano Giuntoli ha le idee chiare. Il nuovo responsabile dell’area sportiva della Juventus ha già ben presente quale sia il reparto che al momento necessita di maggiori rinforzi.

Del resto, l’ultimo campionato ha evidenziato come gran parte dei problemi di una squadra spesso troppo poco brillante in fase offensiva derivino soprattutto dal centrocampo. Un anno fa la Juve aveva avviato l’operazione “Pogback” proprio per questo motivo. Dare sia qualità che quantità ad una mediana che da qualche stagione a questa parte non offre le dovute garanzie. O almeno lo ha fatto solo in parte. Ma Pogba ha saltato praticamente l’intera annata per via dei continui infortuni che l’avevano tartassato anche in Inghilterra al Manchester United. Solo qualche minuto per il centrocampista francese il cui apporto, ammesso che fosse tornato quello della prima esperienza torinese, sarebbe dovuto essere fondamentale nei piani iniziali di Massimiliano Allegri. Ora, con Pogba tentato dai sauditi ed alla luce del fallimento della trattativa per Milinkovic-Savic – appena ufficializzato dall’Al-Hilal – il primo acquisto dell’era Giuntoli potrebbe dunque riguardare il centrocampo.

15 milioni più bonus, Kessié più vicino alla Juventus

Torna d’attualità, a tal proposito, il nome di Franck Kessié. L’ex centrocampista del Milan, che lo scorso anno si era trasferito al Barcellona a parametro zero dopo lo scudetto coi rossoneri, potrebbe lasciare la Catalogna dopo una sola stagione in maglia blaugrana.

Sarebbe stato proprio Allegri a consigliare ai suoi dirigenti di puntare su Kessié, essendo uno dei suoi principali estimatori. La notizia dell’interessamento della Juventus per il giocatore ivoriano l’ha appena confermata anche il noto quotidiano catalano Sport. Secondo quanto riportano da Barcellona, il club di Joan Laporta sarebbe disposto a lasciar partire Kessié solo in caso di un’offerta dai 15 milioni di euro a salire, magari con qualche bonus. Il Barça, poi, non accetterebbe eventuali proposte di prestito con diritto/obbligo di riscatto.