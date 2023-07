Rettilineo finale prima della firma: la Juve risolve un altro enigma

Calciomercato Juventus, c’è il sì del tecnico che ‘risolve’ l’enigma bianconero: tutti i dettagli dell’operazione.

Come scrivono da ‘Tuttosport’, l’allenatore della Fiorentina avrebbe dato il via libera all’acquisto di Arthur dalla Juventus, mentre la trattativa si avvia verso una conclusione con un prestito con opzione di acquisto a favore dei Viola.

Arthur alla Fiorentina: Prestito con diritto di riscatto

Vincenzo Italiano, dopo un’attenta valutazione, ha dato il suo benestare all’acquisto di Arthur per rafforzare il centrocampo della Fiorentina. Il giocatore brasiliano, che ha vestito la maglia della Juventus è considerato ancora un elemento di qualità e esperienza nel reparto di mezzo campo.

la Fiorentina e la Juventus sono ormai prossime a raggiungere un accordo che prevede un prestito con opzione di acquisto per Arthur. Questa formula consentirebbe ai Viola di valutare le prestazioni del giocatore durante la stagione e decidere successivamente se esercitare il diritto di acquisto definitivo. L’acquisto di Arthur rappresenterebbe un importante rinforzo per i viola, che ha l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni nella prossima stagione. La Juventus sembra essere disposta a cedere Arthur per liberare spazio nel proprio organico e raggiungere un accordo che sia vantaggioso per entrambe le società. Il prestito con opzione di acquisto offre un’opportunità per il giocatore di ritrovare regolarità di gioco e mettersi di nuovo in mostra nella Serie A. Resta da vedere se ci saranno sviluppi significativi nelle prossime settimane, ma l’arrivo di Arthur alla Fiorentina sembra sempre più probabile.