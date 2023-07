La Juventus rifila il benservito a Pogba: l’ultima mossa è clamorosa

Il caldo bollente non è solo il meteo ma anche quello che si registra per il calciomercato della Juventus, sempre più ambiziosa.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri ha un progetto molto importante per la stagione che è appena iniziata. Vale a dire riuscire a conquistare quello scudetto che è sfuggito troppe volte nel corso delle ultime stagioni.

Per riuscire a tagliare questo traguardo la società deve fare in queste settimane degli investimenti importanti. Prendendo anche delle decisioni che potrebbero sembrare impopolari, ma che sono prese nel bene di una Juventus che deve ricostruirsi per aprire una nuova era vincente. Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo che è arrivato dal Napoli campione d’Italia, ha il compito di effettuare acquisti e cessioni nel tentativo di rendere l’organico affidato nelle mani di Massimiliano Allegri sempre più competitivo. Nelle prossime settimane dunque aspettiamoci dei colpi importanti ma anche delle cessioni volte a far cassa.

Juventus, Mauro: “Il club spinge per il suo addio”

Attenzione dunque a quel che potrebbe accadere nel corso dei prossimi giorni. La Juventus specie in mezzo al campo ha diversi giocatori da piazzare. Il primo, Ranocchia, è passato all’Empoli. In Toscana, ma alla Fiorentina, potrebbe finire Arthur. E poi ci sono ancora Zakaria e McKennie ai quali va trovata una sistemazione.

Infine l’incognita Pogba. Del futuro del francese ne ha parlato ai microfoni di TVPLAY_CMIT il direttore di “JuventusNews24” Alberto Mauro. Spiegando come “per ora non ha aperto alla destinazione araba, probabilmente se ne riparlerà dopo tourneè in America. I bianconeri stanno spingendo per l’addio. Valutando le sue condizioni fisiche, ingaggio e i comportamenti che hanno fatto riflettere. Quel che è certo è che se Pogba dovesse aprire all’addio allora alla Juventus servirebbe un altro titolare fisso, il solo Kessiè non basterebbe”.