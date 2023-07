Vlahovic al posto di Kane: affare sbloccato, sì al fotofinish

Manca sempre meno all’avvio del prossimo campionato di serie A ma è il calciomercato della Juventus a tenere banco tra i tifosi.

Siamo arrivati ormai nella seconda metà del mese di luglio e le squadre hanno già iniziato a lavorare sul campo, in vista delle prime partite ufficiali della prossima stagione. In casa bianconera non manca di certo la voglia di riscatto.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri non va affatto mistero di voler puntare alla conquista del prossimo tricolore. La concorrenza da battere però sarà ancora una volta ampia e agguerrita. Del resto tutte le squadre di serie A si stanno dando un gran da fare in questa sessione estiva di trasferimenti. La Juventus chiaramente non fa ed è per questo motivo che i tifosi si aspettano dei nomi importanti da parte del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamato a guidare la fase di ricostruzione della rosa bianconera.

Juventus, Vlahovic al Psg sblocca l’affare Lukaku

Il calciomercato della Juventus passerà inevitabilmente però da delle cessioni che saranno dolorose ma porteranno in cassa dei soldi freschi da investire poi in altre operazioni. Il maggior indiziato alla partenza continua a rimanere Dusan Vlahovic, sul quale continuano ad accavallarsi tante voci.

L’ultima arriva dall’Inghilterra e vede anche il serbo in mezzo ad un intreccio di mercato. Il “Telegraph” infatti spiega come il Psg abbia fatto la corte al bomber del Tottenham Harry Kane, ricevendo in cambio un rifiuto a giocare sotto la Torre Eiffel. Ecco perchè la formazione francese ora avrebbe aperto alla possibilità di fare un’offerta per Vlahovic. Nel momento in cui il centravanti firmerà per la corazzata di Luis Enrique la Juventus avrà l’opportunità di chiudere il cerchio prendendo Lukaku dal Chelsea. Prossimi giorni dunque che potrebbero essere incandescenti.