Irrompe anche il Napoli: la Juventus passa all’incasso

By

Sono giorni davvero molto caldi per il calciomercato di una Juventus intenzionata ad essere grande protagonista nella prossima stagione.

La società ha iniziato una nuova era. Fatta di sacrifici e di ambizioni. Dopo l’ultimo campionato che si è concluso con appena il settimo posto in graduatoria, c’è tanta voglia di rifarsi e di riuscire a conquistare quello scudetto che in casa bianconera manca da troppo tempo.

Cosa succederà nelle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro c’è la volontà della società bianconera di riuscire a costruire una squadra forte e ambiziosa. Che possa farsi largo in campionato e in coppa grazie al talento dei suoi uomini migliori. A breve i tifosi dovrebbero ricevere delle notizie importanti. O almeno questa è la loro speranza.

Juventus, dalla cessione di Demiral può arrivare un tesoretto

La formazione bianconera deve ancora cedere diverse pedine prima di potersi concentrare esclusivamente sugli acquisti. C’è la necessità infatti di far cassa per poter poi compiere altre operazioni. Ma un tesoretto potrebbe arrivare nelle casse bianconere pure in altro modo.

ESCL.#AsMonaco e #Napoli si aggiungono all'#Inter per #Demiral. I monegaschi sono pronti ad offrire di più dei due club italiani. La valutazione è di 20mln €, il difensore non è più nei piani dell'#Atalanta.#Juve spettatrice interessata: ha il 10% sulla rivendita. https://t.co/AvwiT8CSxr — Mirko Di Natale (@_Morik92_) July 17, 2023

Il giornalista Mirko Di Natale su Twitter spiega come il Napoli e il Monaco siano sulle tracce di Demiral. Difensore centrale che l’Atalanta non reputa incedibile, tutt’altro. Valutato 20 milioni di euro, per adesso i francesi paiono essere in vantaggio sui rivali. Con la Juventus che segue l’evolversi della vicenda con attenzione, considerando che ha il 10% sulla rivendita del giocatore. Un affare dunque che potrebbe portare nelle casse bianconere almeno un paio di milioni.