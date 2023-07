Calciomercato Juventus, boomerang Pogba: accordo a prezzo stracciato

Il calciomercato della Juventus continua ad appassionare milioni di tifosi sparsi in giro per il mondo.

Sono tante le mosse che la società bianconera dovrà effettuare nel corso delle prossime settimane. Acquisti e cessioni volti a rendere la rosa di Massimiliano Allegri sempre più forte e competitiva. Certamente il lavoro di Cristiano Giuntoli non si preannuncia facile.

Prima di poter operare in entrata, infatti, il nuovo direttore sportivo della Juventus dovrà effettuare delle cessioni importanti per recuperare delle risorse economiche da investire poi altrove. Un organico dunque che subirà diversi cambiamenti nel corso delle prossime settimane. Quel che appare chiaro è che le ambizioni della Juventus sono grandi. I bianconeri infatti vogliono riscattare l’ultima opaca stagione e non fanno mistero di voler puntare allo scudetto nel prossimo campionato di serie A che sta per iniziare. I tifosi dunque aspettano con ansia novità che riguardino la loro squadra del cuore.

Juventus, Giuntoli in trattativa per il contratto di Pogba

Una di queste potrebbe riguardare Paul Pogba, che è uno dei calciatori più attesi dopo l’ultima disastrosa stagione. Nella quale è stato frenato da continui infortuni che gli hanno permesso di giocare solamente 10 partite in tutte le competizioni. E’ ovvio che il suo ingaggio pesa molto sulle casse societarie e negli ultimi tempi si è parlato per lui anche di un interesse da parte di un club arabo.

Tuttosport spiega che la Juventus sia in attesa di capire se Pogba rimarrà o meno. Ma nel frattempo il ds Giuntoli non sta con le mani in mano e avrebbe avviato una sorta di trattativa con il francese per parlare di alcuni aspetti del suo contratto. L’obiettivo è chiaramente quello di riuscire a “limare” il dovuto, visto che lo stipendio di Pogba è uno dei più alti della rosa.