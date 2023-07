Calciomercato Juventus, bomber ai saluti: offerta giallorossa

Grande lavoro ancora all’orizzonte per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, la nuova era della Juventus passa dalle sue mani.

Questa sessione estiva di trasferimenti sarà molto importante per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. La rosa è infatti destinata a subire dei profondi cambiamenti rispetto al passato, con la missione però che non è affatto cambiata.

La Juventus infatti mira a conquistare quel tricolore che ormai manca troppo tempo a Torino. Una impresa non semplice considerando che la concorrenza è ampia e anche in questa sessione di calciomercato tutte le big stanno cercando di rinforzarsi. I tifosi bianconeri ad ogni modo attendono con ansia delle novità al più presto. Szczesny e compagni hanno iniziato a lavorare sul campo duramente e attendono l’arrivo in corsa di volti nuovi che dovranno innalzare il tasso tecnico della squadra. Attenzione però anche alle cessioni che per forza di cose dovranno esserci per questioni di bilancio.

Juventus, per Cudrig una nuova esperienza in arrivo in serie B

I bianconeri hanno un organico ampio, che ha visto anche il ritorno di diversi elementi che erano in prestito altrove. Giuntoli dunque deve lavorare non solo per quanto riguarda gli acquisti, ma anche per quel che riguarda le cessioni. Considerando che i giocatori sotto contratto con la Juventus sono anche quelli legati alla Next Gen.

Come informa il Corriere dello Sport, presto un altro giocatore potrebbe svestire la casacca bianconera. Si tratta del centravanti della Next Gen Nicolò Cudrig, che a 20 anni è pronto per una nuova esperienza. Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti il Catanzaro è pronto a farsi avanti per strappare il suo sì. I giallorossi calabresi sono appena stati promossi in serie B, dunque anche per il giocatore il torneo cadetto sarebbe una vetrina prestigiosa nella quale mettersi in evidenza.