Niente Lukaku, accordo tra il bomber e la Juventus: firma un quadriennale

Vlahovic e il dopo Vlahovic. Il calciomercato è un meccanismo infernale. Una febbre contagiosa che spinge ad ipotizzare, e a sognare, tutto ed il suo contrario.

“Il mercato in entrata è finito” ha dichiarato Cristiano Giuntoli. Vero, dal momento che se nessuno esce dalla porta della Continassa nessuno altro vi può entrare. I vasi comunicante bianconeri non ammettono deroghe. A meno che…

A meno che non vi siano operazioni in uscita. In quel caso potrebbe verificarsi un nuovo ingresso. Un volto nuovo in casa Juventus vi sarebbe sicuramente qualora la società bianconera venisse raggiunta da un’offerta congrua per Dusan Vlahovic. 80-90 milioni di euro e il centravanti serbo può partire. A dire il vero se ne parla ormai da settimane e non ne rimangono ormai molte prima dell’inizio della stagione.

Il numero 9 bianconero si allena ancora con i suoi compagni sui campi da gioco della Continassa e ha già preparato la sua valigia per la tournée della Juventus negli Stati Uniti. E’, pertanto, a tutti gli effetti, ancora un giocatore della Juventus. E’ bene precisarlo dal momento che è già partito il toto-nomi di chi andrà a sostituire Vlahovic al centro dell’attacco della Juventus.

Non è stato ancora ceduto ad alcuno e la società bianconera non ha incassato un euro dalla sua cessione ma, secondo molti, ha già pronto il sostituto. E l’ultimo nome fa davvero sognare…

Vlahovic e il dopo Vlahovic. Chi dopo il serbo?

E’ così che i tifosi vengono travolti da un fiume in piena di ipotesi, suggestioni, nomi lanciati a caso senza che vi sia alcun fondamento concreto.

Ma è estate e per gli appassionati di calcio non vi è gioco più bello del fantamercato, dove i sogni possono allontanare gli incubi peggiori. In questi ultimi giorni i tifosi della Juventus continuano a leggere ovunque che qualora maturassero le condizioni per la cessione di Vlahovic, l’alternativa scelta da Giuntoli, su pressione di Allegri, sarebbe l’ex Inter Lukaku. Ipotesi assolutamente non gradita. Allora è meglio volgere lo sguardo altrove ed iniziare a sognare.

Un Tweet di Juventus Mercato cade a proposito. Informa infatti di un accordo ormai raggiunto tra la Juventus e il Montpellier per il passaggio in bianconero di Elye Wahi, attaccante classe 2003, inseguito da mezza Europa. Costo totale dell’operazione: 30 milioni di euro (23 milioni + 7 di bonus). Per il ventenne attaccante sarebbe pronto un contratto quadriennale con un ingaggio pari a 4,3 milioni di euro annui.

Sul giocatore si è registrato da tempo il forte interesse del Chelsea che sarebbe disposto ad acquistarlo e lasciarlo ancora un anno al Montpellier. Anche il PSG e l’Atletico Madrid sono sulle tracce del talentuoso francese di origini ivoriane dal gol facile. I sogni son desideri e Elye Wahi è, però, un desiderio difficile da realizzare per la Juventus. Ma cosa non si fa pur di allontanare lo spettro di Lukaku.