Juventus sempre più spallettiana: “Chiesa con David; Lukaku scaricato”

Continuano ad essere tanti i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus in questo caldo mese di luglio.

Mentre la formazione di Allegri si trova in America per lavorare sul campo in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A, la dirigenza è impegnata su più fronti tra trattative per acquisti e cessioni, destinate in qualche modo a rivoluzionare l’organico bianconero.

Prima di operare in questa sessione estiva di trasferimenti bisognerà per forza di cose guardare al bilancio. Un duro lavoro dunque attende il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A lui è stato affidato il compito di riuscire a costruire una Juventus in grado di vincere lo scudetto. Questa sarà la missione principale della squadra bianconera, consapevole però che in questa sessione di calciomercato tutte le altre grandi formazioni del nostro campionato si stanno dando molto da fare per rinforzarsi. Le prossime settimane dunque si preannunciano sempre più bollenti.

Juventus, Campi: “David? Sarebbe segnale di una squadra spallettiana”

Si parla tanto delle trattative in atto in casa Juventus, tra i tifosi bianconeri sparsi in giro per l’Italia ma anche tra gli addetti ai lavori. Graziano Campi a “TVPlay” ha parlato del possibile arrivo di Lukaku, dimostrandosi pessimista: “Secondo me lo hanno scaricato, hanno solo chiesto informazioni e le cifre non penso si possano sottoscrivere in assenza di qualcuno che gli faccia piazzare gli esuberi”.

A proposito di esuberi, Campi ha spiegato come “Chiesa mi sembra quello più lontano da Torino, ha il contratto in scadenza nel 2025, l’anno prossimo dopo una grande stagione il giocatore potrebbe fare come Leao, cercando di spuntare uno stipendio fuori parametro. Lo vedo più lontano di Vlahovic”. Sottolineando come il possibile arrivo di David in attacco, magari da affiancare a Chiesa, “sarebbe un segnale da vedere per una Juve di Spalletti, non di Allegri. Anche se non si può certo licenziare l’allenatore ad agosto dopo avergli fatto fare la preparazione”.