La Juventus e la ‘scia’ di Marotta: sventola di affari low cost

La Juventus e i parametri 0, una lunga e felice tradizione. Negli anni di Andrea Agnelli hanno rappresentato la fortuna della formazione bianconera.

C’era una volta, non molto tempo fa, un gruppo di lavoro straordinario composto da un presidente, Andrea Agnelli, un amministratore delegato, Beppe Marotta ed un direttore sportivo, Fabio Paratici.

Si sono ritrovati attorno a un tavolo con un compito non proprio agevole: ricostruire la Juventus dopo il ciclone Calciopoli. Era il 2010. Nel 2018 la Juventus ha già vinto 7 scudetti consecutivi e svariate coppe nazionali. Il tutto grazie a delle scelte giuste, prime fra tutte quelle riguardanti i tecnici e giocatori. Senza spese folli, ma cogliendo le occasioni che il mercato, nel corso di quegli anni, ha offerto.

Il caso del centrocampista cileno, Arturo Vidal, acquistato per soli 10 milioni di euro, è uno degli esempi più eclatanti. Ma i capolavori in sede di campagna acquisti la coppia Marotta-Paratici li hanno compiuti con i celeberrimi parametri 0. Alcuni di loro hanno segnato la storia recente della Juventus. Possono bastare soltanto due nomi: Paul Pogba e Andrea Pirlo, due fuoriclasse assoluti.

Anche attaccanti come Luca Toni e Fernando Llorente hanno dimostrato di essere stati due acquisti indovinati. Anche loro a zero. E la Juventus di Cristiano Giuntoli come si rapporta con i parametri zero?

La Juventus e i parametri 0

La nuova Juventus di Cristiano Giuntoli si è mossa ancora poco, almeno a livello ufficiale, in sede di acquisti. Ma il nuovo direttore tecnico bianconero ha parametri zero sotto tiro?

Per quanto riguarda la Juventus vi sono stati profili in scadenza a giugno 2023 che la società bianconera ha seguito senza poi però chiudere, per i motivi più diversi, le trattative. E’ il caso di Singo, giocatore del Torino andato in scadenza e ormai prossimo ad accasarsi al Milan. Un pensiero fuggevole la Juventus lo ha fatto probabilmente anche su De Vrij dell’Inter, prima che il difensore olandese rinnovasse con il club nerazzurro.

Anche l’azzurro Jorginho ha attraversato i pensieri dei dirigenti della Juventus quando si è compreso che il centrocampista non avrebbe rinnovato con il Chelsea. Per lui uno spostamento quasi virtuale, dal momento che è rimasto sempre a Londra, sponda Arsenal.

Vi sono poi i sogni a parametro zero, irrealizzabili poiché la Juventus, così come gli altri club italiani, non può competere, a livello di ingaggi da assicurare ai nomi più prestigiosi, con i club più importanti d’Europa. Questo nelle settimane in cui due parametri zero d’oro zecchino come sono stati ricoperti d’oro. Lionel Messi negli Stati Uniti e Karim Benzema nel nuovo eldorado calcistico, l’Arabia Saudita.

Al momento Giuntoli i parametri zero li tiene sott’occhio, senza far trapelare nulla, aspettando l’occasione giusta. Proprio come Marotta-Paratici.