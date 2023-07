Juventus, c’è traffico a sinistra: chi resta e chi va

Sono giorni di lavoro intenso in casa Juventus per programmare al meglio la prossima stagione e regalare delle soddisfazioni ai tifosi bianconeri.

La squadra di Allegri ha iniziato a lavorare ormai da tempo sul campo e ora si trova negli Stati Uniti per una tourneè che dovrà servire per trovare lo stato di forma migliore in vista dell’inizio del prossimo campionato di serie A.

Nel frattempo la dirigenza è impegnata nella sessione estiva di trasferimenti. Il nuovo ds Giuntoli, arrivato dal Napoli, si trova davanti tanto lavoro da svolgere sia sul fronte degli acquisti che delle cessioni. Prima di poter operare in entrata la Juventus deve cedere quei giocatori che non rientrano nei piani del club. E dalle cui partenze si può riuscire a recuperare un tesoretto da investire altrove. Fondamentale per la società tenere sempre in linea il bilancio e magari alleggerire il monte degli ingaggi.

Juventus, i rebus sulla corsia sinistra

Ci sono comunque delle zone di campo sulle quali per Giuntoli il lavoro da svolgere non si preannuncia semplice. Bisogna trovare rinforzi sulle corsie esterne difensive, sia a destra che probabilmente anche a sinistra. Dove la situazione ancora non è chiara e dove comunque ci sono elementi da dover cedere.

Alex Sandro ormai viene utilizzato come centrale della difesa a tre, difficile rivederlo come esterno. La Juventus deve trovare una collocazione per Luca Pellegrini. La Lazio lo rivorrebbe in prestito, i bianconeri intendono invece monetizzare la sua cessione (8 milioni la richiesta) in modo da poter reinvestire altrove quella somma. Su Pellegrini c’è anche il Nizza. Attenzione poi al futuro di Cambiaso. Rimarrà o meno alla Juve? Allegri valuterà il calciatore durante la tournee americana, il Bologna (ma non solo) sarebbe pronto a riprenderlo in prestito per farlo crescere ancora, garantendogli spazio come avvenuto nella passata stagione. Iling Jr pare destinato a rimanere invece, occhio però a clamorose offerte che potrebbero cambiare lo scenario.