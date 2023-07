La Juventus ‘scarta’ il regalo di Ferragosto, affare show: Allegri prepara l’albero

Adesso la nuova suggestione permetterebbe al mister Allegri di cambiare modulo: tutti i dettagli dell’operazione.

Tra i giocatori che restano nel mirino dei bianconeri spicca il nome di Jesper Lindstrom, centrocampista danese dal talento promettente. La società bianconera continua a seguire attentamente le prestazioni del giovane calciatore, poiché la sua acquisizione potrebbe fornire al tecnico Massimiliano Allegri l’opportunità di cambiare modulo e adottare una nuova tattica tattica più offensiva.

La Juventus, da tempo, sta cercando di potenziare il reparto offensivo, e Lindstrom sembra essere la scelta ideale per questo ruolo. Dotato di eccellenti doti tecniche e visione di gioco, il giocatore danese è capace di agire da trequartista, sfruttando al meglio lo spazio tra il centrocampo e l’attacco che darebbe quindi la possibilità a mister Allegri di cambiare modulo all’occorrenza, usando, dunque, il 4-3-1-2.

Allegri cambia modulo con il ‘nuovo acquisto’: 4-3-1-2 con Lindstrom

Questa flessibilità tattica consentirebbe ad Allegri di adottare un nuovo sistema di gioco, posizionando Lindstrom dietro a due attaccanti, offrendo maggiori alternative offensive e un’organizzazione più dinamica in fase di possesso palla, come sottolineano anche da ‘La Gazzetta dello Sport’.

L’idea di avere un trequartista puro al centro del campo ha stuzzicato l’interesse del tecnico bianconero. Con Jesper Lindstrom nel ruolo di regista avanzato, la Juventus potrebbe sfruttare al meglio il suo talento nel creare gioco e negli inserimenti in zona gol e utilizzare il possibile nuovo modulo. Le prestazioni di Lindstrom hanno catturato l’attenzione di molti club europei, ma sembra che la Juventus sia decisa a fare di tutto per assicurarsi il giovane talento danese. Tuttavia, non sarà un’operazione semplice, poiché la concorrenza potrebbe essere agguerrita. La società bianconera dovrà trattare con il club di appartenenza del calciatore, cercando di raggiungere un accordo economicamente vantaggioso per entrambe le parti, staremo a vedere cosa succederà.