Giuntoli vola a Londra: Lukaku-Juve, la nuova formula è un bacio al bilancio

La Juventus vuole farsi trovare al top per i prossimi impegni ufficiali, che arriveranno con l’inizio della serie A.

Manca meno di un mese allo start del campionato e tutte le squadre si stanno dando molto da fare per cercare le pedine adatte. E migliorare così la qualità del proprio organico. Anche i bianconeri sono molto impegnati in chiave calciomercato.

Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando su acquisti e cessioni per far si che la Juventus possa essere sempre più forte e competitiva. La missione della squadra di Allegri sarà infatti quella di riuscire a conquistare il prossimo scudetto, riportando così il tricolore a Torino dopo anni di assenza. Per riuscire in questa impresa ci sarà bisogno di diversi nuovi giocatori in tutte le zone del campo. Abbassare l’età media e il monte ingaggi rimangono altri obiettivi che la società si è posta per aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, Giuntoli può prendere Lukaku in prestito con diritto di riscatto

Su alcuni top player però proprio non si può risparmiare. Del resto per sognare in grande c’è bisogno sì di giovani di talento, ma anche di calciatori che sappiano fare la differenza. Non è affatto un mistero che la Juventus stia cercando insistentemente Lukaku per sostituire Dusan Vlahovic, che è destinato ad essere ceduto per fare cassa.

L’affare per il belga è in una fase di stallo, ma presto potrebbero esserci delle novità. Come ha spiegato Claudio Raimondi a “Sportmediaset”, Lukaku ha ormai deciso di vestire il bianconero e sta rifiutando tutte le offerte che gli stanno arrivando, anche quelle arabe. Ha già parlato con il Chelsea ed è anche per questo motivo che Giuntoli presto andrà a Londra per parlare della trattativa. Provando a sbloccarla con la proposta di un prestito con diritto di riscatto. Una operazione che in questo momento, tra l’altro, non graverebbe molto sulle casse societarie.