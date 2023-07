Offerta UFFICIALE da 50 milioni: per la Juventus non è ancora finita

Offerta ufficiale da 50milioni di euro, ma per la Juventus non è ancora finita. In corsa rimane il Manchester United anche. Ecco la situazione

Per la Juventus non è ancora finita. O almeno si spera. Intanto partiamo da quelle che sono le offerte ufficiali, così come riportato da The Athletic: il Psg avrebbe offerto 50milioni di euro all’Atalanta per il cartellino di Hojlund.

E questa è una notizia, senza dubbio. Ma i bergamaschi hanno sparato alto, e di milioni ne chiedono almeno 10 in più. Sarà lotta fino alla fine, e sullo sfondo, come sappiamo, c’è e rimane il Manchester United, che praticamente ha messo sul piatto gli stessi soldi e spera di chiudere. Ma che c’azzecca la Juventus, vi chiederete voi. C’azzecca, eccome: il Psg come vi abbiamo raccontato in queste settimane ha fatto anche un sondaggio per Vlahovic. E la Juventus aspetta l’offerta ufficiale per il serbo per andare a chiudere velocemente l’operazione Lukaku.

Calciomercato Juventus, scatta l’effetto domino

Ovviamente Giuntoli spera che sia il Manchester United ad accaparrarsi l’attaccante dell’Atalanta. In questo caso il Psg tornerebbe all’attacco per Dusan e toglierebbe così ogni dubbio alla dirigenza della Juventus. Il nuovo direttore dell’area sportiva, comunque, in questo fine settimana dovrebbe essere a Londra per incontrare il Chelsea e chiudere lo stesso la questione. Sperando che poi le cose vadano come tutti si aspettano per Vlahovic.

L’effetto domino quindi potrebbe presto prendere forma. Potrebbe presto diventare una cosa reale e non più una cosa della quale si parla e basta. S’attende solamente la miccia giusta per far sì che diventi una fiamma in questa estate torrida.