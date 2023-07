Giuntoli manda al tappeto Ceferin: la Juventus cede Vlahovic e ne prende cinque

Calciomercato Juventus, la decisione della UEFA non cambia i piani bianconeri sul mercato. Giuntoli piazza il pokerissimo cedendo Vlahovic

La decisione della UEFA di cancellare la qualificazione alla Conference League della Juventus non cambia i piani di Giuntoli. Anzi, il direttore dell’area tecnica bianconera è pronto a rilanciare. Con una sola cessione, quella di Vlahovic, e piazzando qualche esubero. Sì, proprio così.

Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le prossime mosse bianconere in questa sessione di mercato. Un puzzle che si può costruire mettendo in ordine di pezzi di tutte le voci che sono uscite fino a questo momento. E partiamo dalle cessioni: gli addii di Vlahovic, Zakaria e McKennie potrebbero fruttare pure 110milioni di euro. Sì, insieme un bel gruzzoletto nelle casse della Vecchia Signora lo possono portare. Soldi che dovrebbero essere immediatamente investiti intanto per il centravanti. Che ormai abbiamo capito chi sarà.

Calciomercato Juventus, le mosse di Giuntoli

Il nome di Lukaku è ormai confermato anche da quello che potrebbe essere un viaggio a Londra la prossima settimana di Giuntoli. E poi? E poi ecco che l’assalto a Kessié, nonostante quello che sarebbe il suo interesse di andare in Premier League, non è di certo finito.

A destra il nome di Holm dello Spezia è quello caldo, con 10 milioni l’affare si chiude anche velocemente. Mentre se anche Pellegrini dovesse andare via il nome è quello di Carlos Augusto del Monza, nel mirino da un poco di tempo. Rimarrebbe anche qualcosa per puntellare, ancora, il reparto difensivo, visto che lì oltre Bonucci anche qualche altro potrebbe andare via. E ci sono in ballo in questo caso i nomi di Caio Henrique e Pavlovic.