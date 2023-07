Inter-Juventus, comunicazione arrivata: cessione a titolo definitivo

Il mese di luglio sta per finire e il calciomercato della Juventus continua ad essere l’argomento principale di discussione tra i tifosi.

C’è tanta voglia di resettare tutto in casa bianconera e ripartire verso nuovi obiettivi, soprattutto cercare di conquistare quello scudetto che manca da tempo nella bacheca del club. Riuscire a vincere il prossimo campionato di serie A, che partirà tra meno di un mese, è una missione difficile ma non impossibile.

Anche le altre squadre che puntano al tricolore si stanno rinforzando e la Juventus non vuole essere da meno. Già da tempo si parla di acquisti e cessioni per la formazione di Allegri, movimenti volti a migliorare lo spessore tecnico di una rosa che va rinnovata e ringiovanita. Il nuovo ds Giuntoli dunque sta lavorando sodo affinché possano arrivare a Torino giocatori con le caratteristiche giuste per il gioco di Massimiliano Allegri. Anche se prima bisogna operare in uscita.

Juventus, lo Spezia cede Holm solo a titolo definitivo

I bianconeri devono assolutamente trovare delle nuove pedine sulla corsia destra, rimasta orfana di Cuadrado che ha lasciato il club per fine contratto. Nel corso degli ultimi mesi sono stati fatti diversi nomi come possibili eredi del colombiano, ma ora sembra aver preso sempre più consistenza la candidatura di Emil Holm.

Il calciatore svedese dello Spezia si è messo in luce nell’ultimo campionato, e anche se la sua squadra è retrocessa è uno degli elementi più ambiti in questa sessione estiva di trasferimenti. I liguri hanno rifiutato una proposta dell’Atalanta – come si legge su calciomercato.it – ovvero un prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Lo Spezia cederà Holm solo a titolo definitivo per 10 milioni di euro. Juventus dunque che conosce bene le richieste del club spezzino, dovrà decidere se affondare o meno il colpo nei prossimi giorni. Con l’Inter che pure rimane vigile.