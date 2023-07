Addio Juventus, scacco matto Barcellona: accordo a un passo

La Juventus viene presa in contropiede: la mossa del Barcellona manda fuori gioco i bianconeri per il terzino

Prosegue la tournée americana della Juventus in vista della nuova stagione e parallelamente la società continua a lavorare sul mercato, capitanata da Cristiano Giuntoli.

I bianconeri devono capitalizzare il massimo dalle cessioni, così da concentrarsi sul mercato in entrata. Denis Zakaria e Weston McKennie sembrano i principali indiziati a lasciare Torino e con le loro partenze la Juve potrebbe incassare quel bottino necessario per sbloccare il mercato in entrata. Intanto, però, rimangono vivi alcuni obiettivi sia a centrocampo che in difesa. Uno dei nomi che ormai da mesi è in orbita Juventus è quello del terzino classe 2004 Ivan Fresneda. La complicazione principale deriva dalla clausola ma anche dalla concorrenza piuttosto massiccia del Barcellona che è alla ricerca di un nuovo profilo per la corsia di destra e ha individuato nello spagnolo l’uomo ideale. Il Barcellona continua a lavorare per portare in Catalogna Ivan Fresneda. Il Real Valladolid continua a chiedere la cifra della clausola, nonostante la retrocessione. Di contro il club blaugrana vuole sfruttare proprio la retrocessione per abbassare la richiesta per il terzino spagnolo.

Juventus, la mossa del Barcellona per ottenere Fresneda

Dalla cifra iniziale di 40 milioni di euro si è passati a 20, una somma che la dirigenza del Barcellona ritiene ancora troppo alta. I campioni di Spagna, però, hanno una soluzione per cercare di regalare Fresneda a Xavi.

Come riportato da ‘Sport’, Joan Laporta e Mateu Alemany vogliono raggiungere un’intesa con il Real Valladolid per una cifra fissa di oltre 10 milioni di euro. Nell’operazione includerebbero una serie di variabili che, se soddisfatte, potrebbero far salire l’importo totale della firma di Fresneda fino a circa 20 milioni di euro, la cifra della clausola. La mossa del Barcellona rischia di essere quella decisiva e quindi fatale per la Juventus che rimarrebbe fuori dai giochi. I bianconeri sono alla ricerca di un terzino di ruolo e stanno lavorando anche su altri profili come quello d Emil Holm dello Spezia e di Timothy Castagne, ex Atalanta e attualmente al Leicester. Fresneda, però, è uno dei talenti di maggior prospetto nel suo ruolo e i bianconeri ormai da mesi hanno messo gli occhi su di lui.