Contatto diretto Giuntoli-Kessié: sta succedendo di tutto alla Juventus

Stiamo per entrare nel mese di agosto con le vicende di calciomercato della Juventus che continuano a tenere prepotentemente banco.

Dopo essere stata ufficialmente esclusa dalle competizioni europee per la prossima stagione la formazione di Massimiliano Allegri sa benissimo su quale obiettivo concentrarsi. Conquistare lo scudetto sarà la missione principale ma si cercherà di portare a casa anche la Coppa Italia.

La Juventus vuole ritrovare il suo dna vincente ed è per questo motivo che i tifosi si aspettano delle grandi cose da questo calciomercato. Tuttavia senza la partecipazione alle coppe europee è chiaro che verranno meno degli introiti importanti. Ed è per questo motivo che nel corso delle prossime settimane si verificheranno anche delle cessioni importanti, volte a migliorare il bilancio societario. Ciò non toglie però che è il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli farà di tutto per portare alla corte dell’allenatore quei giocatori reputati idonei alle sue idee di gioco.

Juventus, Giuntoli in pressing su Kessiè ma…

Uno di questi è senza dubbio Franck Kessiè. Il calciatore conosce bene il campionato italiano e Allegri lo reputa un acquisto molto importante per la linea mediana. Che acquisterebbe in fisicità, senza considerare la capacità dell’ex Milan di recuperare palloni.

La Juventus es uno de los equipos que más insisten en hacerse con Franck Kessié. El director deportivo Cristiano Giuntoli está intentando convencer al marfileño para que regrese a Italia y cree que tiene posibilidades reales. La prioridad de Kessié es la Premier, pero depende… https://t.co/yDLsUq4gjD — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 30, 2023

Il futuro del calciatore è ancora però tutto da capire, perché se da un lato appare quasi certo il suo addio al Barcellona, dall’altro non si sa la sua destinazione. Come ha spiegato Matteo Moretto su Twitter, Giuntoli sta cercando di convincere Kessiè per farlo arrivare a Torino. Ma il mediano preferirebbe la Premier League. Non ci sono invece segnali di possibili offerte dall’Arabia.