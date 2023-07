Lukaku alla Juventus, il video diventa subito virale: lo hanno pizzicato così

Il mese di agosto sta per arrivare e per la Juventus saranno delle settimane da vivere molto intensamente sotto tutti i punti di vista.

Manca sempre meno al debutto in campionato della formazione di Massimiliano Allegri. Che adesso si sta preparando in modo certosino per farsi trovare pronta ai primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione. Vincere lo scudetto sarà la missione principale dei bianconeri.

Agosto però è anche il mese cruciale anche per quanto riguarda le vicende di calciomercato. Qualche operazione bianconeri l’hanno già messa a segno, sia in entrata che in uscita. Ma per far sì che la Juventus possa puntare alla vittoria del tricolore c’è bisogno che alla corte dell’allenatore livornese arrivino degli altri elementi. Non solo giovani di valore ma anche dei cacciatori in grado di fare già la differenza con il loro talento. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavora dunque a 360 gradi guardando anche alle cessioni.

Juventus, Lukaku: “Non credo l’affare si farà”

C’è però un grande sogno che la Juventus sta cullando negli ultimi giorni ed è quello di riuscire a portare a Torino un centravanti di primo livello come Romelu Lukaku. Che è tornato al Chelsea dopo il prestito all’Inter ma non rimarrà a lungo in Inghilterra. Sorpassati definitivamente i nerazzurri, il suo approdo a Torino pare essere solo una formalità.

Eppure a smentire tutti ci ha pensato lo stesso giocatore belga. Il giornalista Di Marzio ha riportato su Instagram un video che vede coinvolto Lukaku, “pizzicato” proprio in patria da alcuni tifosi. Parlando con loro del possibile arrivo alla Juve, il calciatore ha detto: “Non credo l’affare si farà”. Soltanto pretattica o c’è altro? Difficile saperlo, ma quel che appare sicuro è che i prossimi giorni saranno decisivi per capire la sua destinazione.