La ‘coppia’ si separa, ma non basta: la Juventus lo manda in Arabia

Calciomercato Juventus, tanti possibili scenari in uscita da Torino: tutti i dettagli con l’eventualità dell’Arabia.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere di Torino’, la Juventus sta affrontando una situazione di incertezza riguardo al futuro di alcuni dei suoi giocatori chiave. A causa della mancata partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione, il club bianconero potrebbe essere costretto a prendere decisioni difficili riguardo alla composizione della rosa.

Il portiere polacco Wojciech Szczesny, uno dei punti fermi della squadra nelle ultime stagioni, sembra essere a rischio di separazione. La mancata qualificazione alle competizioni europee potrebbe spingerlo a cercare nuove sfide altrove, con possibili destinazioni che potrebbero includere altre squadre di alto livello in Europa. Separando, di fatto, la coppia Tek – Perin che in queste stagioni ha caratterizzato proprio i bianconeri.

Szczesny e Perin potrebbero separarsi

Szczesny in questo momento, insieme a Perin, sarebbero un lusso per i bianconeri e, si legge, che il polacco sarebbe, dunque, il portiere verso il possibile addio, anche perché, senza coppe questo binomio, economicamente, non sarebbe più possibile.

Ma non sono solo il portiere rischiare di lasciare Torino. Alex Sandro, il terzino brasiliano ormai consolidato, potrebbe intraprendere una nuova avventura nel calcio, e sembra che la sua possibile destinazione sia l’Arabia Saudita. Il club saudita, noto per i suoi investimenti nel calcio internazionale in questa stagione, potrebbe essere pronto a offrire un’offerta allettante per assicurarsi le prestazioni di un giocatore esperto come Alex Sandro.

Un altro giocatore il cui futuro sembra incerto è Moise Kean. Il giovane attaccante italiano è tornato alla Juventus dopo aver trascorso un periodo in prestito all’Everton, ma la mancanza di partecipazione alle competizioni europee potrebbe mettere in dubbio la sua permanenza. Altri club potrebbero essere interessati a garantire i servizi di Kean, e la Juventus dovrà decidere se concederlo in prestito o cederlo definitivamente.