Triplo colpaccio Juventus: sì da 50 milioni di euro

Calciomercato Juventus, stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, i bianconeri potrebbero incassare 50 milioni: i dettagli.

La Juventus sta affrontando una fase di ristrutturazione della sua rosa in vista della prossima stagione e sembra che siano imminenti alcune importanti cessioni, soprattutto data la mancanza di Coppe europee per la stagione che sta per incominciare.

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, tre giocatori, Illing, Soulé e Zakaria, sono destinati a lasciare Torino e potrebbero portare nelle casse bianconere un tesoretto di ben 50 milioni di euro. Giuntoli e Manna sarebbero già al lavoro per risolvere la situazione.

50 milioni subito: La Juventus fa cassa con le cessioni

Il giovane talento inglese, Illing, è al centro di un acceso interesse da parte di diverse squadre della Premier League. Arrivato dal Chelsea a parametro zero, nonostante la Juventus abbia manifestato l’intenzione di voler trattenere il promettente giocatore, sembra che una cessione, adesso, sarebbe possibile viste le tante richieste che ammonterebbero ad una cifra di almeno 20 milioni. Con un’offerta di circa 20 milioni di euro, Illing potrebbe essere avvicinato da una nuova avventura in Inghilterra.

Anche Soulé, giocatore argentino, sta attirando l’attenzione di numerosi club europei, in particolare dalla Germania. Con la Bundesliga in costante crescita e sempre in cerca di giovani talenti, la Juventus sarebbe disposta a cedere Soulé per circa 10 milioni di euro. La prospettiva di giocare in uno dei campionati più competitivi al mondo potrebbe convincere il giovane scoperto da Allegri ad intraprendere questa nuova sfida. Infine, il centrocampista svizzero, Zakaria, è da tempo oggetto di interesse da parte di alcuni club stranieri. La Juventus potrebbe riuscire a ottenere circa 20 milioni di euro dalla cessione del talentuoso calciatore elvetico. Con la necessità di raccogliere fondi per eventuali nuovi acquisti, il club bianconero potrebbe considerare seriamente questa opportunità di cessione. Staremo a vedere se il tutto andrà in porto.