Niente Premier, UFFICIALE: “Alla Juventus per vincere”

Niente Premier League, ufficiale: il campionato inglese può attendere. Le parole sul futuro spazzano via ogni possibile mossa delle squadre d’Oltremanica

Si è parlato con una certa insistenza di quella che poteva essere una sua cessione anticipata. Soprattutto perché qualche squadra inglese avrebbe mostrato un certo interesse. E sappiamo tutti qual è il fasciano che la Premier League ha in questo momento, oltre i soldi, ovviamente, che sono tanti rispetto alla Serie A.

Ma a spazzare via ogni dubbio ci ha pensato lui stesso, Bremer, difensore brasiliano che la Juve ha preso la scorsa estate dal Torino. Uno dei migliori la scorsa stagione, come sempre ha abituato i suoi tifosi, che è stato nel mirino soprattutto del Tottenham. Bene, lui non vuole sentire parlare di lasciare il bianconero, e lo ha detto chiaramente in un’intervista rilasciata a TuttoSport che è in edicola questa mattina. “Sono qui per vincere” ha sottolineato il difensore, perno fondamentale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.

Niente Premier, Bremer rimane alla Juventus

“In Italia è il top” ha confermato il brasiliano, che ha svelato, inoltre, quello che è un confronto con Giorgio Chiellini che nei giorni scorsi ha fatto visita al ritiro americano della Juventus. “Il terzo posto va migliorato” ha spiegato ancora, sottolineando quindi quella volontà di vincere lo scudetto.

“Stiamo lavorando sulla costruzione dal basso e sull’intensità” ha detto ancora Bremer, cercando di fare una certa luce su quello che in questo momento è il lavoro di Allegri e della squadra negli Stati Uniti. Una Juve che vuole tornare a vincere a tutti i costi, che vuole dimostrare di essere pronta, dopo due anni di delusioni, a fare paura a tutti. Con un Bremer in forma siamo convinti che, cercare di migliorare la scorsa annata, sarebbe molto più semplice.