Juventus, UFFICIALE: out venti giorni

Juventus, adesso è confermato. Il giocatore non ci sarà per almeno 20 giorni. Tutti i dettagli direttamente dall’infortunio.

Adesso è confermato, il centrocampista promettente della Juventus, tornato dal prestito in questa estate, Nicolò Rovella, ha ricevuto il primo responso dal JMedical riguardo al suo infortunio, e purtroppo, dovrà affrontare una pausa forzata di 20 giorni.

La notizia è giunta come un duro colpo per il giovane talento e per la squadra, ma la priorità ora sarà garantire il suo completo recupero per l’inizio del campionato.

Juventus, è ufficiale: Rovella out 20 giorni

Come comunica ‘Mirko Nicolino’ è arrivato il responso del club. Rovella, classe ’01, è stato uno dei giocatori più brillanti nella passata stagione, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A e non solo. Le sue prestazioni convincenti gli hanno fatto guadagnare la fiducia della Juventus e di Massimiliano Allegri, che adesso lo vede come un acquisto importante per la prossima stagione.

Secondo le informazioni rilasciate dal JMedical, il centrocampista avrà bisogno di almeno 20 giorni di stop totali per recuperare completamente. Questo periodo di fermo sarà utilizzato per consentire al giocatore di sottoporsi a trattamenti specifici e riabilitazione, al fine di garantirne il recupero senza rischi aggiuntivi. Gli appassionati della Juventus si aspettano il grande ritorno di Nicolò Rovella per una pronta e completa guarigione già ad inizio stagione. Siamo certi che il giovane talento tornerà più forte di prima per dimostrare ancora una volta tutto il suo valore e per rimanere definitivamente alla Juventus come potenziale titolare nella stagione che sarà. Come sappiamo l’obiettivo dei bianconeri sarà, senza Coppe europee, quello di vincere lo scudetto. Non sarà certamente semplice ma i bianconeri hanno tutte le carte in tavola per fare il massimo e dare aspettativa ai tifosi, che vogliono rivedere il club a competere ad alti livelli.