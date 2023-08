Calciomercato Juventus, clamoroso Vlahovic: ha detto no

Clamoroso Vlahovic: ha detto no. Da settimane sembra che l’intero destino della Juventus sia appeso alle sue…gambe. Ma arriva la reazione che non t’aspetti.

Da oltre due mesi il suo nome campeggia sulle prime pagine di quotidiani sportivi e siti specializzati. Perché se si parla del mercato 2023 non si può non parlare di Dusan Vlahovic.

Sarà per via che i media continuano a battere, insistentemente, sul tasto della sostenibilità della Juventus e della sua assoluta necessità di fare cassa per poter poi operare in entrata, che i nomi di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa compaiono un giorno si e l’altro pure un po’ ovunque. Sono loro, insieme a Gleison Bremer, “le galline dalle uova d’oro” della Juventus. Coloro la cui cessione potrebbe far entrare aria fresca nelle asfissiate casse bianconere.

Non certo tutti e tre ma da almeno due mesi si dice che almeno uno di loro dovrà salutare il resto della compagnia. Il nome di Dusan Vlahovic è quello che tira di più tra i tre poiché è il profilo che garantirebbe alla società bianconera il maggior introito. 80, forse 90 milioni di euro. Lo seguono in tanti e in tanti lo vogliono ed il centravanti serbo della Juventus mai come adesso sembra ad un passo dall’addio, ma lui ha qualcosa da dire.

Clamoroso Vlahovic: ha detto no

Per qualche tempo è sembrato che Vlahovic fosse diventato un po’ come la sora Camilla “che tutti la vogliono ma nessuno la piglia“. Ora, però, sembra che le sue ore alla Juventus siano davvero contate, ma c’è un ma…

Ne ha parlato a @ZonaBianconera il giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese che ha riferito di come il centravanti serbo voglia rimanere alla Juventus per dimostrare tutto il suo reale valore. “Inoltre, il classe 2000 ama il club bianconero, al quale si è unito dopo aver rifiutato diverse società provenienti dalla Premier League” (Giovanni Albanese – YouTube).

Parole che disegnano uno scenario completamente diverso da quello che ci viene attualmente descritto, con la Juventus e il Chelsea alla ricerca della quadra per trasferire Vlahovic proprio in Premier League e permettere così l’approdo in maglia bianconera di Lukaku, accompagnato gioiosamente da una buona scorta di milioni provenienti da Londra. Uno scenario, quello che ruota attorno al numero nove bianconero, in continua evoluzione.

Le parole di Giovanni Albanese sembrano regalare ancora un filo di speranza ai tanti tifosi bianconeri che non vedono bene lo scambio Vlahovic-Lukaku e che, soprattutto, non sarebbero contenti della cessione del centravanti serbo convinti come sono che si tratti di un campione ancora inespresso in maglia bianconera. La telenovela Vlahovic continua…