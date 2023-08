Niente Lukaku, tris atomico della Juve: bomba RAI

Un giorno in meno all’inizio del prossimo campionato di serie A nel quale la Juventus vuole essere grande protagonista.

I bianconeri di Massimiliano Allegri puntano a iniziare nel migliore dei modi il loro cammino nel torneo che andrà a iniziare tra poco più di due settimane. Vincere lo scudetto è l’obiettivo da inseguire a tutti i costi, cercando così di riportare quel tricolore che a Torino manca ormai da troppo tempo.

Per duellare con le altre rivali la Juventus ha la necessità di rinforzare e rinnovare il suo organico. Puntare sulla linea verde è più che necessario considerando anche le esigenze di bilancio, ma allo stesso tempo Allegri ha la necessità di poter contare su elementi di spessore internazionale, calciatori in grado di fare la differenza con il loro talento. Ecco perché i tifosi si aspettano grandi cose dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il tempo però sta iniziando a stringere.

Juventus, Paganini: “I bianconeri hanno cambiato strategia”

Attenzione però perché è vero che il mercato può evolversi settimana dopo settimana. La conferma arriva dalle indiscrezioni del giornalista Rai Paolo Paganini. Che in questa domenica per molti di riposo ha parlato proprio delle mosse che potrebbe compiere la Juventus.

Evidenziando come in casa bianconera potrebbero esserci degli stravolgimenti rispetto a quanto si è detto nel corso delle ultime settimane. “La Juventus sta cambiando strategia. Punta alla conferma di Vlahovic e Chiesa e a fare delle altre cessioni, come quella di Zakaria al Monaco. Poi Giuntoli farà un nuovo tentativo per Zaniolo” spiega il giornalista. Voci che, se confermate, cambierebbero di molto lo scenario per la squadra di Allegri. Perché vorrebbe dire che non ci sarebbe più la necessità di imbastire alcuna trattativa per portare Lukaku a Torino.