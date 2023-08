Il millennial ha fatto impazzire mezza Europa: la Juventus sfida il Milan

Il millennial ha fatto impazzire mezza Europa, il nuovo Kvaratskhelia potrebbe arrivare dalla Croazia. Su di lui anche United e Chelsea.

Un colpo alla Kvaratskhelia. Praticamente tutti i tifosi bianconeri lo sognano da quando la Juventus ha scelto Cristiano Giuntoli come nuovo responsabile dell’area sportiva.

L’ex diesse del Napoli alle falde del Vesuvio ha realizzato indubbiamente un capolavoro, riportando – insieme ai suoi collaboratori ed al presidente Aurelio De Laurentiis – lo scudetto dopo 33 anni di attesa. E c’è riuscito anche grazie a scelte coraggiose. In pochi, infatti, credevano che il giovane calciatore georgiano potesse avere da subito un impatto del genere in serie A ed essere così determinante nella scalata verso il successo degli azzurri. Giuntoli aveva avuto altre intuizioni interessanti anche in passato ma non c’è alcun dubbio sul fatto che “Kvara” sia stato il suo fiore all’occhiello. Finora alla Juventus non si è potuto sbizzarrire: si sta concentrando principalmente sulle cessioni. I rami secchi da recidere erano parecchi ed era francamente inutile restare con una rosa lunga in una stagione in cui la Signora affronterò solo due competizioni, campionato e Coppa Italia.

Il millennial ha fatto impazzire mezza Europa, c’è anche la Juve su Klapija

Manca poco alla fine del calciomercato e non è da escludere che la Juventus continui nel suo “immobilismo” per quanto riguarda le operazioni in entrata.

Ma sul taccuino di Giuntoli restano parecchi nomi, soprattutto giovani talenti che il dirigente proverà a portare a Torino nei prossimi mesi. Tra questi, come conferma anche il Daily Mail, ci sarebbe anche quello di Dino Klapija, attaccante statunitense con passaporto croato ed oggi di proprietà dell’NK Kustosija. Ha solo 16 anni ma ha già attirato l’attenzione di grossi club europei come Manchester United e Chelsea. In Italia invece, oltre alla Juventus, lo seguirebbe da vicino anche il Milan, altra squadra intenzionata a puntare forte sui giovani.