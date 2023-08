Lukaku last minute: mossa clamorosa della Juventus

Lukaku last minute: ecco la mossa clamorosa della Juventus per portare l’attaccante del Chelsea a Torino alla corte di Massimiliano Allegri

Uno sforzo per Romelu Lukaku. Uno sforzo per portare a Torino il centravanti richiesto da Massimiliano Allegri. Sì, questo trapela nelle ultime ore, con una Juventus decisa a prendere il belga ex Inter che aspetta solamente la chiamata di Giuntoli per prendere il primo aereo e presentarsi alla Continassa.

Le ultimo informazioni riportare da Sky Sport vanno verso questa direzione. Si parla però di una cessione, ma non si specifica dove, in quale reparto. E questo indica solamente una cosa: anche se ci sarà un addio in altre zone del campo, i bianconeri potrebbero prendere Lukaku a regalarlo a Max, magari così da mandarlo in campo insieme a Vlahovic in qualche occasione. Una coppia che farebbe sognare i tifosi della Juventus e che secondo noi avvicinerebbe sensibilmente lo scudetto.

Lukaku last minute: la Juventus all’assalto

Un affondo quindi è previsto. Ci sarà. Poche discussioni. Con l’obiettivo di prendere l’attaccante belga che ormai attende solo una cosa. E sappiamo benissimo cosa, la chiamata di Giuntoli. Vedremo quello che succederà comunque nelle prossime ore, che saranno calde, decisive. Anche se manca ancora più di una settimana alla fine delle operazioni.