Calciomercato Juventus, spettro Dybala: firma a tutti i costi

Calciomercato Juventus, i bianconeri non vogliono replicare lo stesso errore: la proposta di rinnovo è già pronta.

Errare è umano, sostenevano i latini. Ma perseverare nell’errore è “diabolico”. La Juventus vuole fare tesoro di questa storica locuzione evitando di ricascarci nuovamente. Tergiversare troppo sui rinnovi, come avvenne ad esempio per Paulo Dybala, fu deleterio.

La Joya argentina probabilmente non avrebbe mai lasciato Torino se il club bianconero gli avesse fatto una proposta in tempi non sospetti, agendo d’anticipo. Ma gli allora dirigenti della Vecchia Signora temporeggiarono, forse convinti che l’attuale fantasista della Roma di José Mourinho non si facesse ingolosire da altre offerte. Ma le cose non andarono come previsto: la Juve fu costretta a rincorrere affannosamente il giocatore e il suo agente per mesi, restando alla fine con un pugno di mosche in mano e perdendo uno dei suoi talenti più luminosi. La storia potrebbe ripetersi con Federico Chiesa, sempre più centrale nel progetto Juventus. L’ex Fiorentina domenica scorsa ha dimostrato di essere tornato quel giocatore che tutta Italia aveva ammirato prima del grave infortunio del gennaio 2022, che lo costrinse a restare fuori quasi per un anno intero, finendo logicamente fuori dai radar.

Calciomercato Juventus, assalto Liverpool: Chiesa da blindare il prima possibile

È lui il punto fermo di una Juve che cerca di ripartire e vivere una stagione da protagonista dopo le tribolazioni dello scorso anno. Chiesa sembra trovarsi a suo agio pure nella nuova collocazione tattica e sarà prezioso anche il suo lavoro in fase di non possesso, come si è visto nel primo match di campionato con l’Udinese.

Per questo motivo la Juventus non potrà scherzare con il fuoco. Abbiamo detto più volte che in questa rosa non ci sono incedibili. E lo conferma il fatto che, se fosse arrivata un’offerta importante per Chiesa, i dirigenti bianconeri di sicuro l’avrebbero ascoltata. Ma le cose potrebbero cambiare dopo questa sessione di mercato, con la Juve intenta a presentargli al più presto una proposta di rinnovo, come rivelato dal giornalista Romeo Agresti. Intanto Jurgen Klopp pensa anche a lui nel caso in cui nei prossimi giorni dovesse cedere Salah in Arabia. Per portarlo a Liverpool servono però almeno 60 milioni di euro.