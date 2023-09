Staffetta con Weah: la Juventus lo prende gratis dopo un anno

Staffetta con Weah, la fascia destra necessita di rinforzi tanto quanto quella quella mancina: ecco l’occasione da cogliere al volo.

Nonostante dal mercato non si arrivato praticamente nessuno, ad eccezione del solo Weah, la squadra di Massimiliano Allegri ha iniziato la stagione con il piede giusto. Si può affermarlo, finalmente, una volta archiviate le prime quattro giornate di campionato, in cui la Juventus ha portato a casa tre vittorie ed un pareggio.

Un bottino cospicuo che permette ai bianconeri di tenere in qualche modo il passo della scatenata Inter, unica squadra ancora a punteggio pieno in Serie A. Danilo e compagni vogliono dimostrare di essere in grado di lottare per lo scudetto, in un’annata che li vedrà protagonisti solamente in campionato e in Coppa Italia. Tricolore che sulla sponda bianconera del Po manca ormai da diversi anni, se consideriamo che l’ultimo trionfo è avvenuto quando in panchina c’era Maurizio Sarri ed in campo Cristiano Ronaldo. Finora è una Juventus targata Chiesa e Vlahovic, i due giocatori che nella sessione estiva la Signora ha rischiato di perdere: entrambi, infatti, erano sul mercato.

Staffetta con Weah, il Real Madrid “molla” Lucas Vazquez

Cristiano Giuntoli, intanto, sta facendo le sue valutazioni. Sicuramente servono rinforzi a sinistra, dove al momento ci sono Alex Sandro, Cambiaso e Kostic.

Ma prima o poi bisognerà rafforzare anche la corsia destra, dove il solo Weah non può bastare. Allegri in queste prime partite gli sta preferendo il connazionale McKennie, inizialmente finito nella lista degli esuberi. Secondo il quotidiano catalano El Nacional, la Juve a fine stagione potrebbe fiondarsi su quello che rappresenta un vecchio pallino, anche della dirigenza precedente. Si tratta di Lucas Vazquez del Real Madrid: lo spagnolo non è più titolare da tempo e a giugno andrà in scadenza di contratto. Stando a quanto riporta El Nacional, il Real Madrid non lo tratterrà, volendo puntare su Klostermann del Lipsia.