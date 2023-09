UFFICIALE | Out tre mesi per infortunio: salta il big match con la Juventus

Animi sereni in casa Juventus dopo la bella vittoria che la squadra di Allegri ha ottenuto allo Stadium contro la Lazio.

Un successo ampio e meritato, che ha certificato una crescita sempre più costante da parte di una squadra che ha tutte le carte in regola per sognare in grande. Dieci punti in quattro gare sono un trampolino di lancio verso altri traguardi, il più importante sarebbe la conquista dello scudetto.

Riportare il tricolore a Torino è una missione molto stimolante per una Juventus che ha voltato pagina dopo le ultime stagioni deludenti e vuole far tornare a gioire i propri supporters. Senza gli impegni europei ci si potrà concentrare sul campionato, con una rosa che potrebbe magari subire qualche ritocco nella sessione di gennaio.

Milan senza Caldara per la sfida contro la Juventus

Visto e considerato che la concorrenza si è rinforzata sul mercato ed è molto agguerrita, per la conquista di questo campionato di serie A potrebbero essere decisivi gli scontri diretti. Uno di questi è in calendario il prossimo 22 ottobre, quando la Juventus dovrà viaggiare alla volta di San Siro per affrontare il Milan.

AC Milan comunica che il giocatore Mattia Caldara è stato operato oggi alla caviglia destra dal dottor Giacomo Zanon alla presenza del medico rossonero Lucio Genesio. L'intervento, eseguito in artroscopia, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in tre mesi. — Daniele Longo (@86_longo) September 18, 2023

Manca circa un mese per questa sfida, ma i rossoneri sanno già che dovranno rinunciare ad un calciatore. Il club rossonero ha infatti comunicato ufficialmente che Caldara è stato operato in artroscopia alla caviglia destra. E dunque sarà assente dal campo per circa tre mesi. L’ex Atalanta non è un titolare del Milan, ma sarà comunque un calciatore sul quale Pioli non potrà contare.