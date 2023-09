“Mazzata” sulla nuova proprietà del club: penalizzazione UFFICIALE

“Mazzata” sulla nuova proprietà del club, eredità pesante: non solo partenza ad handicap ma anche un’ammenda.

Per l’intero calcio italiano, quella che si è appena conclusa, è stata un’estate caldissima, ma non solo a livello meteorologico. Rovente, la definiremmo. E no, il riscaldamento globale non c’entra.

Conclusa la vicenda che per mesi ha riguardato da vicino la Juventus, alla fine penalizzata dalla giustizia sportiva per via del caso plusvalenze, la Federazione ha dovuto fare i conti con la “grana” Serie B. I calendari del campionato cadetto, infatti, sono stati compilati con la “x”, perché bisognava prima conoscere la sorte di Reggina e Lecco. Il club amaranto ha sperato fino all’ultimo di essere riammesso. Ma, dopo mesi di ricorsi e controricorsi, si è dovuto arrendere dinanzi al pronunciamento del Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa. Il motivo dell’esclusione? Il mancato pagamento dei debiti tributari entro la scadenza del 20 giugno. Hanno rischiato grosso anche i lombardi, tornati in B dopo cinquant’anni grazie alla vittoria nei playoff. Ma, a distanza di qualche giorno dalla festa per la promozione, ecco la doccia fredda. La società bluceleste, infatti, non era riuscito ad indicare in tempo uno stadio “provvisorio”, visto che il “Rigamonti-Ceppi” aveva bisogno di un piccolo restyling per ospitare i match di Serie B.

“Mazzata” sulla nuova proprietà del club, un punto di penalizzazione per la Promosport

Quella del Lecco però, a differenza della Reggina, è stata una storia a lieto fine, perché sia la giustizia sportiva che quella ordinaria gli hanno dato ragione, riammettendolo in B.

I problemi permangono, invece, nelle categorie inferiori. Nel campionato di Prima Categoria calabrese la Promosport inizierà la stagione con un punto di penalizzazione e 300 euro di ammenda. Come spiega il portale Lameziainforma.it, si tratta di una sanzione che arriva però in eredità dalla precedente gestione del Sambiase, con cui la società di via Boccioni ha fatto scambio di titoli questa stagione.