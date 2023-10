Calciomercato Juventus, tutto confermato: Giuntoli lo prende dal Napoli

Il nuovo direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, potrebbe essere decisivo nell’operazione in arrivo dal Napoli: i dettagli.

Nel mondo del calcio, l’interesse per i talenti emergenti e consolidati è sempre presente, e l’ultima notizia che sta facendo discutere riguarda, infatti, la Juventus e il suo possibile interesse per Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno. Le voci sull’approdo di Zielinski alla Juventus si stanno facendo sempre più forti, e ci sono buone ragioni per credere che il trasferimento potrebbe essere una mossa vincente per entrambe le parti.

Attualmente, Zielinski guadagna un salario di 4,5 milioni di euro all’anno con il Napoli, e la sua capacità di contribuire in fase di attacco è stata evidente fin dall’inizio della stagione, con 3 gol e 3 assist all’attivo. Queste prestazioni di alto livello hanno attirato l’attenzione dei dirigenti della Juventus, che sembrano pronti a mettere a frutto l’opportunità di acquisire il talento polacco a costo zero a giugno, quando scadrà il suo contratto con il Napoli.

Zielinski dal Napoli è l’affare da non farsi scappare

La presenza di Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo della Juventus, potrebbe facilitare l’arrivo di Zielinski a Torino. Giuntoli, noto per le sue abilità negoziali, potrebbe essere un elemento chiave per siglare questa trattativa. La Juventus è sempre stata attenta a valorizzare i talenti e Zielinski sembra essere un perfetto candidato per rafforzare il centrocampo della squadra, soprattutto dopo la questione legata a Pogba.

Importante sottolineare che la competizione per Zielinski potrebbe essere intensa. Altri club europei potrebbero essere interessati a mettere le mani su di lui, considerando il suo rendimento positivo e il fatto che il suo contratto sta per scadere. La Juventus dovrà quindi competere con altri club per assicurarsi i servizi del centrocampista polacco. In ogni caso, l’interesse della Juventus per Piotr Zielinski promette di essere uno degli sviluppi più interessanti nel mercato dei trasferimenti e, caso vuole, che l’ex direttore Giuntoli che conosce bene l’ambiente partenopeo, potrebbe essere una qualità ulteriore per chiudere al meglio l’operazione. Gli appassionati e i tifosi della Vecchia Signora saranno ansiosi di vedere se questa trattativa si concretizzerà, Zielinski potrebbe rivelarsi un grande rinforzo per la Juventus in vista del futuro.