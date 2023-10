Il messaggio della discordia: UFFICIALE, calciatore sospeso

Durante questa pausa del campionato di serie A si è parlato di tante e varie vicende più che del calcio giocato dalle nazionali.

In questi giorni abbiamo visto scendere in campo tanti campioni, tutti impegnati con la maglia della loro nazione per conquistare la vittoria. Ci saranno delle partite anche nelle prossime ore, poi tutti torneranno alla base pensando ai loro club e ai vari campionati.

In Italia in questi giorni si è parlato molto della vicenda scommesse, che ha portato alla squalifica per sette mesi di Fagioli e che potrebbe allargarsi ad altri calciatori. Il condizionale è d’obbligo. Nel frattempo però è bene pensare anche a tutti gli altri accadimenti di quest’ultimo periodo, alle guerre che minano alla pace mondiale e che fanno perdere la vita a tanti civili innocenti.

Capita sovente che alcuni calciatori utilizzino i social per manifestare il loro pensiero rispetto ad una o all’altra vicenda. Ma proprio per il loro essere dei personaggi pubblici finiscono nel mirino della critica per quanto espresso.

🚨 Mainz have announced decision to suspend Anwar El Ghazi after he posted a pro-Palestinian Instagram story and took position in political discussion, club reports.

El Ghazi joined the club just couple of weeks ago as free agent. pic.twitter.com/67xoy8Hp97

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2023