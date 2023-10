Ormai manca pochissimo rischio di inizio della prossima partita della Juventus che è attesa da una durissima contesa a San Siro.

La formazione di Massimiliano Allegri infatti sarà ospite del Milan in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. Una sfida che sarà anche un ottimo misuratore delle ambizioni delle due squadre.

Vincere lo scudetto per la Juventus rappresenta un obiettivo importante da inseguire. C’è tanta voglia di regalare delle grandi soddisfazioni alla propria tifoseria dopo l’ultima deludente annata. La prossima partita sarà chiaramente importante ma non decisiva nel contesto di un cammino che per tutte le squadre che ambiscono allo scudetto sarà ancora lungo e tortuoso. Chiaramente i bianconeri viste anche le ultime vicissitudini hanno la necessità di rinforzarsi nella prossima sessione di gennaio. Il centrocampo rappresenta una priorità ma la Juve ha bisogno di rinforzi in tutte le zone del campo.

Juventus, Nonge per il presente ma a gennaio in pole c’è Samardzic

Nel frattempo ieri Allegri ha ufficializzato la “promozione” di Nonge in Prima squadra. Il centrocampista classe 2005 della Next Gen sarà aggregato dunque alla Juve considerata proprio l’emergenza, anche a livello numerico, che si è venuta a creare in quella zona del campo.

A gennaio dunque la Juventus dovrà sicuramente mettere mano al portafogli e cercare un giocatore che sappia fare la differenza in mediana e magari sappia ricoprire più ruoli. Gli indizi portano a Samardzic dell’Udinese, calciatore che conosce bene la serie A come del resto la conosce anche Rodrigo de Paul. L’argentino è un’altra alternativa che piace. Giuntoli sceglierà ovviamente anche in base alle richieste economiche che saranno effettuate. Si è parlato nei giorni scorsi anche di un possibile ritorno in prestito di Federico Bernardeschi, giocatore apprezzato da Allegri visto che sa giocare in più ruoli.