Milan-Juventus, è sfida anche in chiave mercato per un colpo a zero

Puntare a traguardi importanti è doveroso per una Juventus che vuole cancellare l’ultima opaca stagione e regalare delle soddisfazioni alla propria tifoseria.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali si torna a giocare in serie A e per i bianconeri c’è in programma una delicata trasferta a San Siro contro il Milan. Una partita che si preannuncia infuocata anche se ad entrambe le formazioni mancheranno diversi elementi.

Finora il cammino della squadra di Allegri in questo torneo può considerarsi senz’altro positivo. Ma se si vuole vincere il campionato è logico che non bisogna lasciare per strada punti preziosi. Siamo soltanto nella fase iniziale di questo campionato, ma la Juventus sa benissimo che ogni partita deve essere affrontata con la massima concentrazione. Nell’attesa che magari il mercato di gennaio possa portare alla corte dell’allenatore dei volti nuovi. Servono innesti soprattutto a centrocampo ma anche in difesa un rinforzo sarebbe gradito.

Juventus, Zielinski a zero: è duello con il Milan

Si sta avvicinando il mese di gennaio e dunque la società dovrà fare un investimento in mezzo al campo. Anche numericamente il reparto è in sofferenza. Dunque bisogna intervenire. Anche se in futuro potrebbero essere anche altre le piste da seguire per rinforzare la rosa.

Come ha scritto calciomercato.it infatti la Juventus e il Milan sarebbero pronte a duellare per Piotr Zielinski. Calciatore che non ha bisogno di presentazioni visto che che da anni è una colonna del Napoli. Il polacco si avvicina alla scadenza del suo contratto, giugno 2024, e come tutti i giocatori che possono essere ingaggiati a parametro zero viene seguito dalle grandi squadre. Il suo attaccamento al Napoli è cosa nota, ma se non arrivasse il prolungamento ecco allora che potrebbe decidere di continuare la sua carriera in serie A. Se ne riparlerà ad ogni modo probabilmente all’inizio del prossimo anno.